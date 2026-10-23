Sprzątanie bez siłowania się? Ten odkurzacz zmieni zasady gry

Jonr zaprezentował odkurzacze, które mają odmienić codzienne sprzątanie i mycie podłóg. Dzięki inteligencji i automatycznemu reagowaniu na ruchy użytkownika manewrowanie jednym z nich ma stać się bajecznie proste.

Jonr M70 Pro – odkurzacz z inteligencją, który oszczędzi gimnastyki podczas sprzątania

Marka Jonr zaprezentowała szereg swoich nowoczesnych odkurzaczy pionowych oraz robotów sprzątających. Jedną z najistotniejszych dla firmy propozycji jest seria sprzętów Jonr M70, która obejmuje model M70 oraz M70 Pro.

Jonr M70 to odkurzacz typu Wet & Dry, oferujący moc ssania sięgającą 23 tysięcy Paskali, dzięki czemu ma radzić sobie ze skutecznym odkurzaniem i jednoczesnym myciem podłogi. Urządzenie zostało wyposażone w zielone podświetlenie uwidaczniające kurz i wspomagające użytkownika w dokładnym odkurzaniu. Podczas mycia podłóg odkurzacze M70 wykorzystują inteligentny system kontroli wody. Jak deklaruje marka, dzięki takiemu rozwiązaniu woda jest dokładnie zbierana z podłóg, pozostawiając ją niemal suchą. Na uwagę zasługuje też konstrukcja, która pozwala na odkurzanie na płasko, aby użytkownik mógł dotrzeć do zakamarków pod meblami.

Jonr M70 (źródło: Jonr)

Jonr M70 Pro to jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązanie. Model ten oferuje siłę ssania do 25 tysięcy Paskali, technologię aktywnej nanopiany FoamStrike do usuwania uporczywych zabrudzeń oraz inteligentną funkcję wspomagania prowadzenia odkurzacza IntelliDrive. Producent twierdzi, że technologia została oparta na sztucznej inteligencji, a jej zadaniem jest automatyczne reagowanie na ruchy użytkownika. W efekcie manewrowanie sprzętem będzie prostsze i ograniczy wysiłek podczas sprzątania. System M70 Pro obejmuje również funkcję suszenia wałka ciepłym powietrzem o temperaturze 90ºC w dwóch trybach do wyboru – intensywnym 5-minutowym lub delikatnym 20-minutowym.

Jonr M70 Pro (źródło: Jonr)

Jeszcze więcej urzadzeń Jonr na polskim rynku

Wśród zaprezentowanych produktów znalazł się też model Jonr ED12 Pro. Aby poradzić sobie z uporczywymi zabrudzeniami odkurzacz ten korzysta z gorącej wody o temperaturze 75ºC. Ponadto po zakończonej pracy wałek jest automatycznie suszony gorącym powietrzem o temperaturze 70ºC. Urządzenie wyposażono w oddzielne zbiorniki na czystą i brudną wodę, a akumulator pozwala na sprzątanie do 30 minut. Model ten wyceniono na 999 złotych.

Warto nadmienić, że na początku września 2026 roku – przy okazji targów IFA 2026 – wspominaliśmy o kilku nowych urządzeniach sprzątających, w tym odkurzaczu myjącym Jonr H2 i odkurzaczu myjącym przeznaczonym do większych domów Jonr Z70 Pro Dual-Roller, a także modelu Z70 Pro oraz robocie sprzątającym X9 Pro. Ponadto firma przedstawiła nową technologię Odor-Free, której głównym zadaniem jest ograniczenie nieprzyjemnych zapachów emitowanych z odkurzaczy.

Jonr deklaruje, że nowe urządzenia zadebiutują w sprzedaży na polskim rynku jeszcze w 2026 roku.