Ulefone Note 6 bardzo stara się udawać Xiaomi Mi 11, ale niezbyt mu to wychodzi

Czasami zabawnie jest popatrzeć, jak mniej rozpoznawalne na arenie międzynarodowej marki próbują zaistnieć, inspirując się designem smartfonów znanych na całym świecie firm. Ulefone Note 6 stara się przypominać high-endowego Xiaomi Mi 11, ale raczej kiepsko mu to wychodzi.

Ulefone Note 6 bardzo chce przypominać Xiaomi Mi 11

Design Xiaomi Mi 11 jest dość charakterystyczny, choć oczywiście początkowo nie obyło się bez porównań do najnowszych iPhone’ów. W tym przypadku nie mamy jednak do czynienia jedynie z inspiracją, bowiem podobieństwo jest aż nadto widoczne. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że Ulefone patrzyło właśnie na flagowca Xiaomi podczas projektowania modelu Ulefone Note 6.

źródło: Ulefone

Co więcej, najnowszy smartfon marki Ulefone stara się wyglądać jak drogi smartfon, mimo że w rzeczywistości jest propozycją budżetową z rozczarowującą specyfikacją. Klientów z pewnością przyciągnie jego design, ale wiele z nich może zrezygnować z zakupu, gdy zobaczy listę parametrów.

Specyfikacja Ulefone Note 6

Specyfikacja Ulefone Note 6 jest bowiem naprawdę słaba. Jedynymi, relatywnie mocnymi stronami tego smartfona są jego wyświetlacz, bowiem zastosowano tu 6,1-calowy ekran o przekątnej HD+ 1560×720 pikseli, a także niehybrydowy dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

„Neutralny” jest natomiast zainstalowany system Android 11 Go Edition, aczkolwiek mocno rzutuje on na to, że pozostała specyfikacja Ulefone Note 6 jest wyjątkowo rozczarowująca. Na liście parametrów tego smartfona znajdują się bowiem też zaledwie 1 GB RAM, 32 GB pamięci wbudowanej (+ karta microSD do 128 GB), czterordzeniowy procesor UNISOC SC7731E 1,3 GHz bez modemu 4G LTE (!) oraz aparaty o rozdzielczościach 5 Mpix na tyle i 2 Mpix na przodzie.

Rozczarowujący jest również brak wsparcia dla szybszego ładowania – akumulator o pojemności 3300 mAh można ładować maksymalnie z mocą… 5 W (przez port micro USB).

Smartfon ma wymiary 155,35×73,4×8,5 mm i waży 155 gramów. Jego obudowa jest wykonana z tworzywa sztucznego, a pokrywę panelu tylnego można nawet zdjąć, ale wcale nie oznacza to, że samodzielnie da się wyjąć też baterię – a przynajmniej producent nic o tym nie wspomina.

Cena Ulefone Note 6

Regularna cena Ulefone Note 6 została ustalona na 99,99 dolarów, co jest równowartością ~385 złotych. Co prawda aktualnie smartfon ten można kupić na oficjalnej stronie producenta za 89,99 dolarów, ale wciąż lepiej sobie to darować, nawet jeśli mimo wszystko atrakcyjny kusi.