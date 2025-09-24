Polski smartwatch dla dzieci z GPS. Ma coś, za co go docenisz

Oto smartwatch dla dzieci z GPS, który znacząco wyróżni się na polskim rynku. Stworzony w Polsce zegarek ma coś, z czego dzieci dotychczas nie mogły korzystać.
Ten nowy smartwatch dla dzieci z GPS ma coś, czego inne nie mają
Dwa nowe modele inteligentnych zegarków przeznaczone dla najmłodszych użytkowników zadebiutowały w Polsce. Stworzyła je polska firma, specjalizująca się w technologiach bezpieczeństwa. Jeden z nich znacznie wyróżni się z rynku dzięki wbudowanemu asystentowi sztucznej inteligencji, który opracowano specjalnie dla najmłodszych.
Oba modele pozwalają na prowadzenie rozmów i wideorozmów z podopiecznym oraz śledzenie jego lokalizacji w czasie rzeczywistym. Ponadto młody użytkownik może korzystać z zestawu funkcji bezpieczeństwa, w tym przycisku SOS. Jak twierdzi CEO marki Locon – Paweł Biadała – nasze nowe smartwatche powstały właśnie po to, aby wspierać dzieci w codziennym funkcjonowaniu i jednocześnie zapewniać rodzicom spokój o ich bezpieczeństwo.
Smartwatch dla dziecka z asystentem AI
Locon Watch Slay AI to smartwatch dla dzieci, mający nie tylko pozwolić na codzienne utrzymywanie kontaktu i sprawdzanie lokalizacji dziecka, ale również stać się narzędziem wspierającym rozwój małoletniego. Ten smartwatch dla dziecka określany jest przez twórców jako „przełomowe rozwiązanie”.
Warto podkreślić, że wbudowany asystent AI cechuje się bezpieczeństwem, pozwala w prosty i bezpieczny sposób zadawać pytania, poszukiwać na nie odpowiedzi i rozwijać pasje. Ponadto dziecko nie jest narażone na kontakt z niepożądanymi treściami.
Z kolei drugi model Locon Watch Goat oferuje typowe funkcje, znane z innych zegarków dedykowanych dla najmłodszych. Dziecko znajdzie więc tutaj m.in. tryb szkolny wspierający koncentrację, krokomierz czy dostęp do rozmów wideo za pośrednictwem 4G LTE.
Oba modele łączą się z siecią w ramach polskiej aplikacji Bezpieczna Rodzina. Dzięki temu dane są stale chronione, a rodzice mogą w pełni monitorować sposób korzystania z urządzenia.
Locon Watch Slay AI i Locon Watch Goat – ile kosztuje smartwatch z GPS dla dzieci?
Smartwatch dla dziecka Locon Watch Slay AI z asystentem sztucznej inteligencji, 4G LTE oraz polską aplikacją wyceniono na 599 złotych. Z kolei cenę Locon Watch Goat ustalono na 399 złotych.
Ceny za miesięczny dostęp do usługi z kartą SIM (rozmowy, SMS) prezentują się następująco:
- 1 miesiąc – za darmo,
- przy płatności za 6 miesięcy – 27 złotych miesięcznie (jednorazowa płatność 162 złotych),
- przy płatności za 12 miesięcy – 19 złotych miesięcznie (jednorazowa płatność 228 złotych).