Polski smartwatch dla dzieci z GPS. Ma coś, za co go docenisz

Ten nowy smartwatch dla dzieci z GPS ma coś, czego inne nie mają

Dwa nowe modele inteligentnych zegarków przeznaczone dla najmłodszych użytkowników zadebiutowały w Polsce. Stworzyła je polska firma, specjalizująca się w technologiach bezpieczeństwa. Jeden z nich znacznie wyróżni się z rynku dzięki wbudowanemu asystentowi sztucznej inteligencji, który opracowano specjalnie dla najmłodszych.

Oba modele pozwalają na prowadzenie rozmów i wideorozmów z podopiecznym oraz śledzenie jego lokalizacji w czasie rzeczywistym. Ponadto młody użytkownik może korzystać z zestawu funkcji bezpieczeństwa, w tym przycisku SOS. Jak twierdzi CEO marki Locon – Paweł Biadała – nasze nowe smartwatche powstały właśnie po to, aby wspierać dzieci w codziennym funkcjonowaniu i jednocześnie zapewniać rodzicom spokój o ich bezpieczeństwo.

Locon Watch Slay AI (źródło: Locon)

Smartwatch dla dziecka z asystentem AI

Locon Watch Slay AI to smartwatch dla dzieci, mający nie tylko pozwolić na codzienne utrzymywanie kontaktu i sprawdzanie lokalizacji dziecka, ale również stać się narzędziem wspierającym rozwój małoletniego. Ten smartwatch dla dziecka określany jest przez twórców jako „przełomowe rozwiązanie”.

Smartwatch dla dzieci z GPS i asystentem AI Locon Watch Slay AI (źródło: Locon)

Warto podkreślić, że wbudowany asystent AI cechuje się bezpieczeństwem, pozwala w prosty i bezpieczny sposób zadawać pytania, poszukiwać na nie odpowiedzi i rozwijać pasje. Ponadto dziecko nie jest narażone na kontakt z niepożądanymi treściami.

Z kolei drugi model Locon Watch Goat oferuje typowe funkcje, znane z innych zegarków dedykowanych dla najmłodszych. Dziecko znajdzie więc tutaj m.in. tryb szkolny wspierający koncentrację, krokomierz czy dostęp do rozmów wideo za pośrednictwem 4G LTE.

Locon Watch Goat (źródło: Locon)

Oba modele łączą się z siecią w ramach polskiej aplikacji Bezpieczna Rodzina. Dzięki temu dane są stale chronione, a rodzice mogą w pełni monitorować sposób korzystania z urządzenia.

Locon Watch Slay AI i Locon Watch Goat – ile kosztuje smartwatch z GPS dla dzieci?

Smartwatch dla dziecka Locon Watch Slay AI z asystentem sztucznej inteligencji, 4G LTE oraz polską aplikacją wyceniono na 599 złotych. Z kolei cenę Locon Watch Goat ustalono na 399 złotych.

Ceny za miesięczny dostęp do usługi z kartą SIM (rozmowy, SMS) prezentują się następująco: