Jeśli telewizor to w rozdzielczości 4K? Tak, ale nie tylko

Artykuł sponsorowany

Obecnie zakup telewizora innego niż 4K jest mało szczęśliwym pomysłem. Ma to związek z faktem, iż rynek zwyczajnie ewoluował i rozdzielczość 3840 na 2160 pikseli stała się swego rodzaju standardem. Inna sprawa, że wspomniana już rozdzielczość to nie jedyny ważny aspekt sprzętu tego typu.

Telewizor w domu

Jak wynika z badania przeprowadzonego w ubiegłym roku na zlecenie TP Vision, aż 97% gospodarstw domowych w Polsce ma telewizor. Wartość tego typu urządzenia dla przeciętnego mieszkańca naszego kraju jest zresztą dość duża, szczególnie że ponad 50% respondentów, którzy brali udział we wspomnianym wcześniej badaniu, stwierdziła, że telewizor jest istotnym elementem ich codziennego życia.

Obecnie najpopularniejsze zdają się urządzenia o przekątnej 55 i 65 cali, w rozdzielczości 4K. Przynajmniej taki wniosek nasuwa się po porównaniu asortymentu różnych sklepów sprzedających telewizory w Polsce.

Niemniej warto wiedzieć, że choć rozdzielczość ma niebagatelny wpływ na wyświetlany obraz, tak nie jest to jedyny parametr, na który należy zwrócić uwagę. Równie istotna jest częstotliwość odświeżania, rodzaj podświetlenia matrycy, a także kontrast.

Warto też zwracać uwagę na zużycie energii, ale akurat ten parametr niewiele ma wspólnego z jakością obrazu. Jeśli jednak nie chcemy, aby nasze rachunki za prąd bardzo się zwiększyły, to mimo wszystko pasowałoby rzucić okiem na to, ile prądu wykorzystuje do działania interesujący nas sprzęt.

Jak pokazuje telewizor Samsung The Sero, tego typu urządzenie może być ciekawym dodatkiem do wnętrza.

Częstotliwość odświeżania

Najprościej rzecz biorąc, jest to liczba klatek, które sprzęt jest w stanie wyświetlić w ciągu sekundy. Przyjęło się, że do oglądania filmów oraz treści telewizyjnych wystarcza odświeżanie standardowe, na poziomie 50 Hz, natomiast dla graczy powinno być ono wyższe. W praktyce jednak warto zdecydować się na urządzenie o wyższej wartości odświeżania.

Przy zbyt niskiej częstotliwości na ekranie może dochodzić do przebitek innych scen, niż aktualnie oglądana. Wyższa częstotliwość odświeżania gwarantuje natomiast, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Przykładowo telewizor Samsung QE65Q77B QLED UHD 4K ma matrycę zdolną do odświeżania obrazu nawet 120 razy w ciągu sekundy, jednocześnie będąc tańszym niż inny model tego producenta, który oferuje ledwie 60 Hz.

Cena regularna pierwszego TV to 4199 złotych, więc nawet bez obniżki jest nieco tańszy (fot. Tabletowo.pl / źródło: RTV Euro AGD)

Zaznaczam jednak, że powyższe jest jedynie przykładem. Nie ma reguły, że telewizor o wyższej częstotliwości odświeżania ekranu musi być tańszy od tego o niższej. Przeważnie jest wręcz przeciwnie, jednak wspomniany przykład pokazuje, że są od tego pewne odstępstwa i warto zwrócić na to uwagę. Może się bowiem okazać, że istnieje telewizor tańszy lub w podobnej cenie, ale o wyższej wartości odświeżania, niż ten, który aktualnie przykuł naszą uwagę.

Rodzaj podświetlenia matrycy

Nazwa mówi sama za siebie – jest to parametr określający rodzaj podświetlenia. Najpopularniejszym typem takowego, szczególnie w budżetowych opcjach, jest Edge LED, czyli tak zwane podświetlenie krawędziowe. Choć jest to najtańszy możliwy rodzaj, niestety, również nie zagwarantuje nam równomiernej jasności na ekranie. Obraz przy krawędziach (a więc tam, gdzie znajduje się źródło światła), zawsze będzie jaśniejszy. To z kolei może negatywnie wpłynąć na nasze doświadczenia związane z konsumpcją treści.

Znacznie lepszą opcją jest Full Array LED, który – w przeciwieństwie do podświetlenia krawędziowego – oferuje równomierne oświetlenie całego obszaru ekranu. Jasność obrazu jest więc równomiernie rozłożona i całość wygląda naprawdę atrakcyjnie.

Matryce QLED i mini LED działają na podobnej zasadzie, co Full Array LED, więc nie ma sensu się zbytnio w nie zagłębiać. Jeśli do tego telewizor chwali się posiadaniem technologii zwanej Local Dimming lub Full Array Dimming, to już w ogóle możemy liczyć na niesamowite doznania wizualne.

Xiaomi Mi TV P1 43″ (źródło: Xiaomi)

Tak zwany Dimming to nic innego, jak możliwość wyłączania poszczególnych diod LED. Dzięki temu czerń jest prawdziwie czarna, a nie na przykład szara, ponieważ diody w ciemnych miejscach obrazu zostają wyłączone i nie generują światła. Dobrym przykładem może być telewizor Sony XR65X90KAEP 4K UHD 100HZ, który – poza wysoką rozdzielczością i wartością odświeżania ekranu – może pochwalić się także równomiernym oświetleniem z technologią Full Array Dimming.

Kontrast

Czyli parametr określający najjaśniejszy oraz najciemniejszy punkt, jaki może być wyświetlany w tej samej chwili na ekranie. Warto jednak tutaj szukać informacji o kontraście statycznym. Wartość kontrastu dynamicznego jest bowiem kilkukrotnie wyższa, a porównywanie jej wartości ma sens jedynie w obrębie urządzeń tego samego producenta. Tak, w materiałach reklamowych podawany jest przeważnie ten drugi typ.

Najlepszymi wartościami kontrastu na ten moment charakteryzują się sprzęty wyposażone w matryce OLED jak, chociażby telewizor LG OLED65B23LA 4K 100HZ. Przy tej okazji warto także odnotować czy urządzenie wyposażone zostało w technologię HDR. Sprawia ona, że obraz jest wyraźniejszy, cechuje się większą rozpiętością barw oraz lepszymi detalami. Inna sprawa, że ma zastosowanie jedynie do materiałów, które zostały nagrane w technologii HDR właśnie (czytaj: nie będzie działać w każdym filmie i w każdym serialu).

Huawei Smart Screen X65 (źródło: Huawei)

To dlaczego 4K jest lepsze…?

Głównie przez wzgląd na cenę i popularność – sprzęty oferujące rozdzielczość 8K stanowią obecnie znakomitą mniejszość asortymentu sklepów, do tego oferowanego w dość wysokiej cenie. Jest również stosunkowo niewiele treści dostępnych w tak wysokiej rozdzielczości, więc zakup tego sprzętu jest po prostu mało sensowny. Przynajmniej o ile nie jesteście graczami i nie posiadacie ultrawydajnego PC lub konsoli nowej generacji.

Sprzęty w rozdzielczości HD Ready i Full HD zdają się z kolei mało opłacalne, ponieważ stacje telewizyjne już podniosły jakość nadawania do HD lub Full HD (niektóre oferują nawet 4K), a filmy i seriale oglądane online są z kolei przeważnie dostępne w jakości 4K. Zakupienie niedużego sprzętu w rozdzielczości HD ma sens tylko w przypadku, w którym koniecznie chcecie posiadać telewizor w domku na działce lub innym miejscu, gdzie bywacie okazjonalnie. Do domu lub mieszkania, w którym żyjecie, jest to po prostu chybiona inwestycja.

Materiał powstał na zlecenie RTV Euro AGD i zawiera lokowanie urządzeń dostępnych w ofercie sklepu