Kup ten smartfon OPPO, a Twój portfel przytyje o 500 złotych

Jeżeli szykowaliście się do wymiany swojego smartfona i szukaliście jakiejś ciekawej oferty – dobrze trafiliście, ponieważ tylko kilka kroków dzieli Was od tego, aby OPPO obdarowało Was cashbackiem w wysokości 500 złotych.

OPPO Reno 10 to smartfon wart zakupu

Póki co przez redakcję przewinął się jedynie model OPPO Reno 10 Pro 5G. Recenzja Wojtka nie pozostawiała wątpliwości, że mamy do czynienia z solidnym urządzeniem na półce „do 3000 złotych”. Za cenę o złotówkę niższą niż maksymalny budżet zakłada, czeka na Was smartfon z dobrym wyświetlaczem, szybkim ładowaniem, niezłą sekcją aparatów i rozbudowanymi opcjami personalizacji.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Żeby nie było tak idealnie, w tej cenie wypadałoby zganić Reno 10 Pro 5G za brak gniazda na karty microSD, opcji ładowania bezprzewodowego, nienajlepszą czytelność wyświetlacza w silnym słońcu oraz zastosowanie głośnika mono. W podsumowaniu możemy przeczytać: „Dorwany na większej promocji będzie gwarantem udanego prezentu lub sprzętu na użytek osobisty.” No to co powiecie na cashback w wysokości 500 złotych?

Odbierz 500 złotych od OPPO

Akcją promocyjną zostały objęte dwa dostępne w Polsce modele z serii Reno 10 – opisany powyżej wariant Pro 5G oraz wersja bez dopisku „Pro”. Bez względu na to, który lepiej spełni Waszej potrzeby i ma szanse na wylądowanie w koszyku zakupowym, zwracana kwota przez producenta jest taka sama, czyli 500 złotych. Co musicie zrobić, aby załapać się na cashback?

Po pierwsze (i oczywiste) kupujecie sprzęt w wybranym sklepie, który bierze udział w promocji (Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik, NEONET, oraz empik.com), dokonując zakupu pomiędzy 28 sierpnia a 1 października 2023 roku. Następnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w terminie od 28 sierpnia do 15 października 2023 roku (dostępny tutaj) i dołączyć wymagane przez OPPO dokumenty.

Po zaakceptowaniu zgłoszenia otrzymacie w ciągu 14 dni SMS z kodem BLIK oraz PIN-em w treści wiadomości. Ostatnim krokiem jest znalezienie bankomatu realizującego wypłaty czeku BLIK, wpisanie 9-cyfrowego kodu BLIK, potwierdzenie 4-cyfrowym PIN-em z SMS-a i odebranie gotówki. Nie wolno Wam zapomnieć o tym kroku: nagrodę możecie wypłacić w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości – po tym okresie kod straci ważność i szansa na odzyskanie 500 złotych bezpowrotnie przepadnie.

Regulamin promocji „Kup wybrany smartfon z serii OPO Reno10 5G i odbierz czek BLIK 500 zł” (PDF)