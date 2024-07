Jakie smartfony kupują Niemcy? Nie te, co Polacy

Co kraj, to obyczaj. Dotyczy to również preferencji dotyczących urządzeń mobilnych. Mamy okazję przekonać się, smartfony jakich marek cieszą się największą popularnością w Niemczech. Sytuacja jest inna niż w Polsce.

Jakie smartfony kupują Niemcy?

Według raportu Counterpoint Research, w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku najwięcej smartfonów w Niemczech dostarczyło Apple, które rok do roku zwiększyło wielkość dostaw o 5%. Na drugim miejscu znalazł się Samsung, w przypadku którego odnotowano wzrost wolumenu dostaw o 32%.

Jak powiedział Associate Director, Jan Stryjak, miał na to wpływ duży popyt na nowe smartfony z serii Galaxy S24, ale jednocześnie dobrze sprzedawały się starsze modele z rodziny Galaxy A oraz Galaxy Xcover (o których w Polsce najczęściej słyszy się tylko w dniu ich premiery). Podium zamyka Xiaomi, które zwiększyło dostawy względem Q1 2023 o 33%, a zatem w podobnym stopniu jak Samsung.

O ile TOP 3 może wyglądać znajomo, o tyle kolejne miejsca w TOP 5 mogą już Was zaskoczyć. Otóż na czwartej lokacie znalazło się Google, które „zrobiło wyniki” na dobrej sprzedaży smartfonów z serii Pixel 7. Amerykański gigant zwiększył dostawy w Niemczech aż o 163% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

TOP 5 zamyka Honor, w przypadku którego również odnotowano solidny wzrost dostaw rok do roku – aż o 100%. Producenci, ujęci we wspólnej sekcji Inni, dostarczyli zaś o 44% mniej smartfonów niż rok wcześniej. Na taką sytuację mógł mieć wpływ fakt, że przez problemy natury prawnej z niemieckiego rynku zniknęły smartfony marek Oppo, OnePlus i Vivo (aktualnie w Niemczech można kupić urządzenia tylko OnePlusa pomimo niedawno podpisanego porozumienia).

źródło: Counterpoint Research

Jakie smartfony kupują Polacy?

Nie bez przyczyny napisałem, że TOP 3 w Niemczech może wyglądać znajomo, ponieważ podobna sytuacja jest w Polsce, z tą jednak różnicą, że według ostatnich danych najwięcej telefonów w kraju nad Wisłą sprzedaje Samsung. Drugą pozycję zajmuje Xiaomi, a Apple jest dopiero na trzecim miejscu.

Kolejni producenci w TOP 5 w Polsce to natomiast (kolejno) Motorola i Realme. Honor i Google również walczą o klientów w Polsce, lecz ten pierwszy zdaniem wielu osób przesadza z cenami, natomiast drugi jest świeżynką w kraju nad Wisłą i jeszcze nie rozwinął skrzydeł.

Google ma jednak szansę odnieść sukces w Polsce, jeśli jego smartfony z serii Pixel nadal będą sprzedawane w tak atrakcyjnych cenach.