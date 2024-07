Duński sklep internetowy wkrótce rzuci rękawicę Allegro

Mieszkańcy Polski ochoczo robią zakupy przez internet. Najczęściej na Allegro, ale mają do dyspozycji również wiele innych platform i sklepów. Wkrótce do tego grona dołączy sklep internetowy z duńskim rodowodem.

Duński sklep internetowy Coolshop wkrótce rzuci rękawicę polskiemu Allegro

Allegro nie ma sobie równych, jeśli chodzi o liczbę użytkowników w Polsce. Wiele konkurencyjnych platform i sklepów staje w szranki z polskim gigantem e-commerce, ale nie wszystkim udaje się skutecznie przyciągnąć klientów. Za przykład może posłużyć krótka i niezbyt spektakularna historia wszystko.pl, za którą stał Comarch.

Niepowodzenia lub brak wielkiego sukcesu różnych platform nie zniechęcają jednak kolejnych serwisów do spróbowania swoich sił w Polsce. Świadczy o tym fakt, że sklep internetowy Coolshop zdecydował się na ekspansję w Polsce. Został on założony w 2002 roku w Danii. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie jak najbardziej może mu pomóc w walce o bardzo wymagającego klienta w Polsce.

mat. prasowe

Sklep jest obecnie częścią grupy Cool Group skupiającej 18 firm i organizacji oraz 800 pracowników z 8 branż, działających w 14 krajach. Aktualnie funkcjonuje na 9 rynkach, obejmujących ⅓ Europy i obsługuje 2 mln stałych klientów. Polska będzie zatem dziesiątym z ogromną bazą potencjalnych kupujących.

Pragniemy nieustannie się rozwijać, dlatego bardzo cieszymy się z otwarcia naszego oddziału w Polsce oraz możliwości dostarczania odbiorcom produktów największych marek, a także skandynawskich firm, wyróżniających się przywiązaniem do prostoty, użyteczności i wyjątkowego designu. Liczymy na to, że polscy konsumenci nas docenią. Mark Nielsen, prezes i współzałożyciel Coolshop oraz Cool Group

Grupa Cool Group prowadzi również fundację CoolUnite, która ma specjalny fundusz charytatywny i wspiera dzieci dotknięte chorobami, m.in. w hospicjach czy ośrodkach wypoczynkowych dla dzieci chorych. Pieniądze są zbierane m.in. podczas organizowanych od 2010 roku wyścigów samochodowych Cool Car Race.

Co będzie można kupić w sklepie internetowym Coolshop?

Duńska platforma e-commerce będzie dostępna pod adresem coolshop.pl. Data rozpoczęcia działalności w Polsce nie została jeszcze podana. Zdradzono już jednak, co klienci z Polski znajdą w ofercie tego sklepu.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Katalog ma obejmować blisko 45 tysięcy artykułów „największych znanych marek” oraz „licencjonowanych produktów, w tym duńskich, szwedzkich i norweskich firm, zgodnych z duchem skandynawskiej filozofii”. Co ciekawe, podkreślono, że towary będą dostępne bez subskrypcji, czyli konieczności opłacania abonamentu w celu uzyskania zniżek czy dostępu do dodatkowych usług.

Jest to wyraźne nawiązanie do Allegro i usługi Allegro Smart!, która zapewnia m.in. bezpłatne dostawy po spełnieniu określonych wymagań. Niewykluczone, że przynajmniej na początku platforma może oferować darmową wysyłkę, ponieważ jest to coś, co skutecznie skłania klientów do zrobienia zakupów w danym sklepie internetowym.