Bang & Olufsen Beoplay HX – prawdziwa uczta dla zmysłów

Od dzisiaj można składać zamówienia na najnowsze, nauszne słuchawki bezprzewodowe firmy Bang & Olufsen. Jak na urządzenie z wyższej półki przystało, Beoplay HX będą mogły pochwalić się aktywną redukcją szumów i długim czasem pracy na jednym ładowaniu. Na iście królewskie pochodzenie wskazują także wysoka jakość użytych materiałów i dbałość o detale. Za przyjemność płynącą z ich użytkowania klientom przyjdzie jednak niemało zapłacić.

Arystokrata wśród słuchawek

Firma Bang & Olufsen dołożyła wszelkich starań, aby kupujący poczuł się wyjątkowo już przy pierwszym kontakcie ze sprzętem, zanim na dobre odda się słuchaniu muzyki. Nauszniki zostały wykonane z owczej skóry i pokryte specjalną pianką, dopasowującą się do kształtu ludzkiego ucha. Skóra, choć tym razem bydlęca, znajduje się także na górnej części pałąka. Ramiona i tarcze to dobrze znane nam z innych urządzeń aluminium. Już na etapie projektowania zadbano o to, by uczucie obcowania ze sprzętem klasy premium było obecne na każdym kroku.

Bang & Olufsen Beoplay HX (źródło: Bang & Olufsen)

Imię to nie wszystko

Jak wspomniało się wyżej o pojemnym akumulatorze, to teraz trzeba napisać o nim parę słów więcej. Ten bowiem, według zapewnień producenta, powinien zapewnić aż do 40 godzin pracy (do 35 godzin przy włączonej aktywnej redukcji szumów). O krystalicznie czystą jakość połączeń zadba zestaw czterech mikrofonów.

Beoplay HX za pośrednictwem Bluetooth 5.1 będą w stanie bezproblemowo połączyć się z całą gamą sprzętów od zdecydowanej większości znanych producentów. Jedna para słuchawek może obsługiwać naraz nawet dwa urządzenia.

Z poziomu słuchawek, przy pomocy fizycznych przycisków użytkownik da radę zmienić ustawienia redukcji szumów oraz aktywować asystenta głosowego. Powierzchnia prawej tarczy obsługuję dotykowe gesty, dzięki którym można przełączyć utwór, regulować głośność multimediów, a także odbierać i kończyć rozmowy.

Bang & Olufsen Beoplay HX (źródło: Bang & Olufsen)

Cena i dostępność

Na oficjalnej stronie producenta Bang & Olufsen Beoplay HX kosztują 2199 złotych. To spory wydatek, szczególnie jeśli mamy na uwadze to, że wiele konkurencyjnych urządzeń, oferujących podobne możliwości, jak chociażby recenzowane przez nas jakiś czas temu słuchawki Sony WH-1000XM4, w momencie swojego debiutu kosztowały o kilkaset złotych mniej.

Na dzień dzisiejszy, Bang & Olufsen Beoplay HX są dostępne tylko w odcieniu Black Anthracite. W bliżej nieokreślonej przyszłości dojdą jeszcze wersje kolorystyczne Sand i Timber. Wraz z parą słuchawek klient otrzyma globalną, trzyletnią gwarancję.