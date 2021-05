Promocja: Składany smartfon Samsunga taniej nawet o 1000 złotych!

Samsung stara się, aby składany smartfon mogło kupić jak najwięcej klientów. Dzięki najnowszej promocji modele Galaxy Z Fold 2 i Galaxy Z Flip 5G można nabyć taniej nawet o 1000 złotych!

Dzięki licznym promocjom coraz więcej klientów może sobie pozwolić na składany smartfon, ponieważ regularne ceny tego typu urządzeń nie należą do najniższych. Teraz ponownie pojawia się okazja, żeby kupić dwa modele z oferty Samsunga w dużo niższych cenach. Co trzeba zrobić, aby otrzymać zniżkę?

Promocja: Kup składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 2 lub Galaxy Z Flip 5G taniej nawet o 1000 złotych!

Promocja obejmuje dwa składane smartfony południowokoreańskiego producenta – Galaxy Z Fold 2 i Galaxy Z Flip 5G (wersji bez modemu 5G już nie). Jej zasady są dość skomplikowane, ale jeśli komuś marzył się któryś z ww. modeli, zdecydowanie warto zacisnąć zęby i poświęcić czas, bo w końcu można „urwać” nawet 1000 złotych.

Promocja powiązana jest z akcją Odkup. Na początku trzeba wejść na stronę internetową BELMONT TRADING UK Limited i dokonać wyceny urządzenia, które chcecie odsprzedać (może to być smartfon, tablet lub smartwatch), a następnie zaznaczyć, że planujecie kupić Galaxy Z Fold 2 lub Galaxy Z Flip 5G. Po wypełnieniu formularza wyświetli się kod rabatowy na zakup składanego smartfona Samsunga (o wartości – odpowiednio – 700 złotych lub 1000 złotych), który należy wpisać w koszyku w sklepie. Będzie on ważny do 21 maja 2021 roku.

W ciągu 14 dni od wypełnienia formularza trzeba odesłać wycenione urządzenie (jest to bezpłatne) do BELMONT TRADING UK Limited, który ma 30 dni na przelanie pieniędzy na wskazane przez uczestnika promocji konto bankowe.

źródło: Media Expert

Mimo że promocja nie należy do tych najmniej skomplikowanych, to zdecydowanie warto z niej skorzystać, ponieważ dzięki niej można kupić składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 2 już za ~6800 złotych, a Galaxy Z Flip 5G za mniej niż 5000 złotych.

Promocja obowiązuje do 18 maja 2021 roku i można z niej skorzystać m.in. w sklepie Media Expert.

Regulamin promocji „Samsung Galaxy Z Fold 2 & Z Flip 5G – Odkup na www.mediaexpert.pl” (PDF)