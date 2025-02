YouTube testuje sporo nowości wypchanych AI

YouTube wprowadza kolejne nowości, które mają uatrakcyjnić platformę zarówno dla użytkowników, jak i twórców. Serwis testuje funkcje oparte na sztucznej inteligencji, a dostęp do nich jest aktualnie ograniczony. Posiadacze YouTube Premium mogą już sprawdzić niektóre zmiany.

Zapłacisz to przetestujesz, czyli nowe funkcje w YouTube Premium

YouTube postanowił wynagrodzić użytkowników płatnej wersji serwisu i zaoferować im dostęp do nowych funkcji opartych na AI. W ramach programu eksperymentalnych funkcji Premium, subskrybenci mogą testować ulepszone opcje nawigacji, dźwięku i pobierania treści. Jedną z nowości jest możliwość przyspieszania odtwarzania do czterokrotnej prędkości. Do tej pory maksymalne tempo wynosiło 2x. Prędkość można zmieniać w zakresie od 0,25x do 4x.

Kolejną testowaną funkcją jest „Przeskocz” – pozwala ona w przeglądarce internetowej łatwiej pomijać fragmenty wideo i przechodzić do interesujących momentów. Mechanizm ten działa dzięki analizie treści, co oznacza, że sztuczna inteligencja YouTube pomaga przewidzieć, które części materiału są najważniejsze albo najbardziej atrakcyjne dla widza.

Dodatkowo platforma poprawia jakość dźwięku w teledyskach, wprowadzając opcję „High Quality Audio”. Ma ona zapewnić lepsze brzmienie wybranych utworów, ale na razie dostępna jest jedynie na urządzeniach mobilnych z iOS i Androidem.

Z kolei fani Shorts mogą skorzystać z funkcji obraz-w-obrazie, pozwalającej na odtwarzanie krótkich filmów nawet po wyjściu z aplikacji. Jest też „Inteligentne pobieranie Shorts”, które automatycznie zapisuje najczęściej oglądane treści w trybie offline. Te funkcje z kolei dostępne są jedynie dla osób korzystających z urządzeń Apple.

Wszystkie te nowości są dostępne dla użytkowników Premium na ograniczony czas. Ich testy zakończą się między 5 a 26 lutego. Google nie ujawnia jeszcze, które z funkcji zostaną wprowadzone na stałe i czy trafią do wszystkich użytkowników.

To nie są jedyne nowości

Obok funkcji Premium, YouTube rozwija również swoją zakładkę Społeczność, która ma pozwolić twórcom na jeszcze lepszy kontakt z widzami. Według doniesień portalu Android Police, serwis rozszerza dostęp do funkcji Community. Twórcy mogą publikować tam krótkie posty, organizować ankiety i udostępniać ekskluzywne treści dla swojej społeczności.

Dotychczas zakładka Społeczność była dostępna tylko dla wybranych twórców, ale teraz YouTube planuje otworzyć ją dla większej liczby kanałów. Wraz z tym rozszerzeniem zmienia się także nazwa. Zakładka „Community” zostanie przemianowana na „Posts”.

Platforma testuje również nowe narzędzia oparte na AI, które mają pomagać twórcom w generowaniu pomysłów na treści. Sztuczna inteligencja analizuje, jakie tematy mogą być najbardziej angażujące dla danej grupy odbiorców, co może ułatwić twórcom planowanie strategii publikacji.

Warto obserwować, które z testowanych rozwiązań trafią do szerokiej publiczności w nadchodzących miesiącach.