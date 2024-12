Nowy składak OnePlus na horyzoncie. Wiemy już całkiem dużo

Składaki to już nie tylko „egzotyczna ciekawostka”, ale coraz bardziej poważny segment rynku urządzeń mobilnych, do którego dołączyło już sporo producentów. Jednym z nich jest OnePlus, który przygotowuje drugą edycję swojego smartfona ze składanym ekranem. Model Open 2 zapowiada się interesująco. Dzięki przeciekom i pierwszym renderom możemy już teraz poznać jego kluczowe cechy. Jaki jest?

Odświeżony design to nie wszystko

OnePlus Open 2 to kontynuacja dobrze przyjętego modelu OnePlus Open, który zadebiutował w październiku 2023 roku. Nowy składak ma być większy, a jednocześnie cieńszy od poprzednika – po złożeniu jego grubość wyniesie mniej niż 10 mm (u poprzednika było to dokładnie 11,7 mm). Na obudowie znajdziemy charakterystyczny, okrągły moduł fotograficzny z logo Hasselblad, który stał się znakiem rozpoznawczym marki. Aparaty będą jednak nieco inaczej ułożone. Jeśli chodzi o kamerkę do selfie, rendery wskazują, że pozostanie ona w prawy górnym rogu rozłożonego ekranu.

Doniesienia sugerują, że urządzenie zostanie wyposażone w 8-calowy wewnętrzny wyświetlacz LTPO 2K o częstotliwości odświeżania 120 Hz, a także 6,4-calowy ekran zewnętrzny, wykonany w technologii AMOLED. Za wydajność odpowiadać ma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, wspierany przez 16 GB pamięci RAM i nawet 1 TB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Warto również wspomnieć o poprawionej wodoodporności. OnePlus Open 2 ma zyskać klasę IPX8, co stanowi istotne ulepszenie w porównaniu z IPX4 poprzedniego modelu.

rendery smartfona OnePlus Open 2 (źródło: Smartprix)

OnePlus będzie robić świetne zdjęcia?

Wygląda na to, że system fotograficzny będzie kolejnym mocnym punktem specyfikacji tego smartfona. Portal smartprix podaje, że producent wyposaży go w aparat główny 50 Mpix, ultraszerokokątny obiektyw 50 Mpix oraz teleobiektyw 50 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym. Z kolei z przodu znajdziemy dwa aparaty: 32 Mpix i 20 Mpix.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, jedną z kluczowych zmian w OnePlus Open 2 będzie akumulator. Jego pojemność wzrośnie do 5900 mAh (w pierwszej edycji było to 4800 mAh), co powinno zagwarantować dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. Dodatkowo urządzenie będzie obsługiwało szybkie ładowanie przewodowe o mocy 80 W oraz ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W.

Oficjalna premiera w Chinach ma odbyć się na początku 2025 roku, a globalna premiera kilka tygodni później – do końca pierwszego kwartału.