Xbox handheld? Możesz zacząć odkładać pieniądze

Pod koniec 2021 roku, jeżeli chcieliście pograć sobie poza domem, to liczba sensownych dostępnych opcji ograniczała się do konsol Nintendo. Dzisiaj handheldów jest od zatrzęsienia, a lista wkrótce może poszerzyć się o coś z oficjalnym znaczkiem Xbox.

Historia konsol Microsoftu

Biorąc pod uwagę obecny krajobraz tradycyjnych konsol, Xbox przyszedł na imprezę najpóźniej, bo dopiero w 2002 roku. Do tej pory, oprócz Xboksa, który z czasem zyskał przydomek „Classic”, Microsoft wypuścił jeszcze trzy generacje sprzętów dla graczy – Xbox 360, Xbox One i Xbox Series S|X.

Jeżeli chodzi o historię handheldów – ta nie istnieje. Nintendo wkroczyło na rynek na początku lat 80. z serią sprzętów Game & Watch. Sony dodało swoje trzy grosze, wydając w 2004 roku pierwsze PlayStation Portable. Postawa Microsoftu nie jest jednak zaskoczeniem – jedyną okazją przez ostatnie dwie dekady, jaką miał na stworzenie przenośnej konsoli, to moment, kiedy PlayStation Vita sprzedawał się poniżej oczekiwań. Pytanie tylko, czy to okienko pomiędzy słabą sprzedażą a nadchodzącym Nintendo Switch było na tyle duże, aby firmie udało się nie tylko zrobić konsolę, ale na niej zarobić.

Xbox Portable nadchodzi

Co prawda idealny moment do wypuszczenia przenośnej konsoli w tej dekadzie był chwilę po prezentacji Steam Decka, ale jak to mówią starsi ode mnie – „co się odwlecze, to nie uciecze”. Na rynku pojawiają się kolejni producenci, ale zawsze można zaprezentować jakąś funkcję czy konstrukcję, która zaskoczy graczy.

Skąd jednak ta pewność, że przenośny Xbox w ogóle powstaje? Jez Corden, redaktor naczelny Windows Central twierdzi, że Microsoft przy wsparciu zewnętrznych przedsiębiorstw pokroju Asusa, Lenovo czy Razera pracuje nad handheldem, który powinien ujrzeć światło dzienne w 2025 roku. Sprzęt o kryptonimie „Keenan” miałby jednoznacznie kojarzyć się z marką Xbox, jednak nie wiadomo, co to dokładnie oznacza.

Nie ulega wątpliwości, że konsola pracowałaby pod kontrolą Windowsa i byłaby dla Microsoftu swoistym testem, czy „Zieloni” mogą stanowić znaczącą część rynku handheldów. Biorąc pod uwagę zasoby giganta w postaci biblioteki Activision Blizzard, platformy Battle.net oraz Xbox Game Pass, to odpowiednie zagranie zarówno jakością konsoli, jak i jej ceną mogłoby sprawić, że przenośny Xbox stałby się z marszu godnym rywalem Steam Decka. Zamiast rozmarzać się, lepiej jest jednak poczekać na pierwsze oficjalne wieści.

A co ze stacjonarnymi użytkownikami konsol Microsoftu? Według artykułu, ci również dostaną nowy sprzęt, jednak nie tak szybko. Następca Xboksa Series S|X wraz z nowymi kontrolerami ma się pojawić w 2027 roku, co odpowiadałoby klasycznemu, siedmioletniemu cyklowi życia konsol. Jak każda osoba zdająca sobie sprawę z tego, jak ważna jest silna konkurencja na rynku, mam nadzieję, że nowy handheld i kolejna generacja konsol będą dowodem na to, że Microsoft uczy się na błędach.