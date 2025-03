Zalando uruchomiło program lojalnościowy. Jakie są zasady i nagrody?

Platforma Zalando oferuje nowy program lojalnościowy dla klientów z Polski. Możesz zbierać punkty za każde zamówienie oraz wybrane aktywności. Jak dołączyć do programu i jakie benefity można zyskać?

Zalando Plus startuje w Polsce

Platforma Zalando to internetowy sklep wysyłkowy, z którego usług można korzystać również na terenie Polski. W lipcu 2024 roku niemiecka firma Zalando została zobowiązana przez UOKiK do przekazania klientom bonów na zakupy, wszystko przez to, że m.in. w nieodpowiedni sposób informowała swoich konsumentów o statusie sprzedających.

Teraz przedsiębiorstwo zdecydowało się na uruchomienie własnego programu lojalnościowego w naszym kraju – dotychczas był on dostępny w dziewięciu europejskich krajach.

W ramach programu Plus konsumenci mogą zbierać punkty za każde zamówienie za pośrednictwem Lounge by Zalando lub Zalando, a także konkretne aktywności – jedną z nich jest zapisanie się do newslettera. Im więcej punktów zostanie zgromadzonych, tym użytkownik osiąga wyższy poziom i odblokowuje więcej benefitów. Wśród nagród otrzymywanych za osiągnięty pułap punktów znajdują się m.in. specjalne rabaty i oferty, zniżki urodzinowe, zaproszenia na wydarzenia, darmowa dostawa, a także szybszy dostęp do premier modowych.

Zasady korzystania z programu Zalando Plus

Przede wszystkim, aby móc rozpocząć zbieranie punktów za zakupy i wybrane aktywności, użytkownik musi dołączyć do programu. Proces ten jest bardzo prosty. W tym celu konieczne jest zalogowanie się, a następnie wybranie na górze strony zakładki „Więcej z Plus”. Po załadowaniu strony wystarczy kliknąć w tekst „Włącz Plus za darmo”.

Jak dołączyć do programu Plus? (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Aby sprawdzić, ile zabrano już punktów, jaki poziom osiągnięto oraz ile punktów trzeba zebrać do osiągnięcia kolejnego poziomu, wystarczy kliknąć w górną zakładkę „Więcej z Plus” lub przejść do sekcji Twoje konto (symbol ludzika), a następnie do zakładki „Zalando Plus”.

Użytkownicy mogą osiągnąć cztery poziomy:

Light: od 0 do 599 punktów – bez benefitów;

Shine: od 600 do 1199 punktów – specjalne rabaty i oferty, dwie darmowe dostawy na rok dla zamówień międzynarodowych i poniżej 59 złotych;

Star: od 1200 do 3999 punktów – specjalne rabaty i oferty, cztery darmowe dostawy na rok dla zamówień międzynarodowych i poniżej 59 złotych, obsługę premium, ekskluzywny dostęp do premier;

Superstar: od 1200 do 3999 punktów – specjalne rabaty i oferty, nieograniczone darmowe dostawy na rok dla zamówień międzynarodowych i poniżej 59 złotych, obsługę premium, ekskluzywny dostęp do premier, zaproszenia na wydarzenia, pierwszeństwo do powracających produktów, wcześniejszy dostęp do wybranych ofert.

Poziomy w programie Zalando Plus (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Zgromadzone punkty zachowują ważność przez rok od daty ich przyznania i przez 12 miesięcy wpływają na osiągnięty poziom. Zalando na stronie pomocy zaznacza, że program Plus może nie być obecnie dostępny dla wszystkich klientów i póki co dołączenie nie jest możliwe za pośrednictwem Zalando Lounge (konieczne jest włączenie usługi na stronie głównej platformy).

Po co program lojalnościowy na Zalando?

Jak zaznacza portal wirtualnemedia.pl, wprowadzenie w Polsce Zalando Plus związane jest z chęcią zacieśnienia relacji z klientami naszego kraju, jednak nie jest to jedyny powód. Z wewnętrznych danych niemieckiego przedsiębiorstwa wynika, że 61% użytkowników platformy chce być nagradzanych i aktywnie poszukuje nagród zdobywanych za lojalność. Uruchomienie programu lojalnościowego jest więc odpowiedzią na oczekiwania klientów.