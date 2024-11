Dwa nowe potężne średniaki Iqoo. Co oferują?

Iqoo wprowadziło na rynek dwa nowe modele – Iqoo Neo 10 i Iqoo Neo 10 Pro. Oba smartfony zostały zaprojektowane z myślą o wymagających użytkownikach, którzy oczekują zaawansowanej, solidnej specyfikacji, ale w niewygórowanej cenie. Czy chińska marka zbliżyła się do „średniaka idealnego”?

Co przynosi użytkownikom Iqoo Neo10?

Iqoo Neo 10 został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala, wykonany w technologii AMOLED LTPO, z rozdzielczością 2800×1260 pikseli oraz o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz. Ekran może pochwalić się także imponującą jasnością szczytową wynoszącą 4500 nitów, a także certyfikatami HDR10+ i VESA DisplayHDR 1000, które podkreślają wysoką jakość wyświetlanego obrazu.

Serce urządzenia stanowi procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, wspierany przez konfigurację pamięci od 12 GB do 16 GB RAM LPDDR5X i do 1 TB pamięci w standardzie UFS 4.1. System chłodzenia cieczą z komorą o powierzchni 6000 mm kwadratowych ma skutecznie zarządzać temperaturą, pozwalając urządzeniu pracować bez przegrzewania nawet przy intensywnym użytkowaniu (a tak przynajmniej zapewnia producent).

Do tego na pokładzie znalazł się aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix (Sony IMX921) z optyczną stabilizacją obrazu, dodatkowy obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i kamera do selfie 16 Mpix. Smartfon zasila bateria o pojemności 6100 mAh z obsługą szybkiego ładowania 120 W. Dzięki temu można naładować urządzenie do 50% w zaledwie 15 minut.

Iqoo Neo 10 (źródło: Iqoo)

Iqoo Neo 10 Pro, czyli jeszcze wyższa wydajność

Neo 10 Pro idzie o krok dalej niż powyżej opisany model, oferując użytkownikom procesor MediaTek Dimensity 9400, który zapewnia jeden z najwyższych wyników w testach AnTuTu, bo aż 3,2 miliona punktów. To sprawia, że jest to jeden z najmocniejszych smartfonów w kategorii średniaków. Podobnie jak w Neo10, ekran AMOLED LTPO oferuje takie same parametry, ale Neo10 Pro wyróżnia się ulepszeniem w postaci 50 Mpix aparatem połączonej z ultraszerokokątnym obiektywem.

Pod względem pamięci i pojemności, Neo 10 Pro również wypada imponująco. Dostępne konfiguracje obejmują od 12 GB do 16 GB RAM oraz od 256 GB do 1 TB pamięci UFS 4.1. Smartfon jest dostępny w trzech kolorach: pomarańczowym „Rally Orange”, białym „Shi Guang White” oraz czarnym „Shadow Black”.

Iqoo neo 10 Pro (źródło: Iqoo)

Dostępność i ceny Iqoo Neo 10 (Pro)

Oba modele są już dostępne w Chinach, a ich ceny zaczynają się od 2399 juanów (~1340 złotych) za Iqoo Neo 10 w wersji 12/256 GB. Najdroższy wariant Neo 10, wyposażony w 1 TB pamięci, kosztuje 3599 juanów (~2010 złotych). Z kolei Neo 10 Pro jest dostępny w cenie od 3199 juanów (~1790 złotych) za model 12/256 GB, a kończy się na 4299 juanach (~2400 złotych) za wersję z 1 TB pamięci.

Neo 10 i Neo 10 Pro mają szansę stać się hitem na chińskim rynku i mogą być poważnym wyzwaniem dla konkurencji, jeśli trafią na rynek międzynarodowy. Póki co producent nie potwierdził jeszcze informacji dotyczących ekspansji modeli poza rodzimy rynek.