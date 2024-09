Twój iPhone wymaga wymiany baterii? W iMad zrobisz to taniej

Ze względu na długie wsparcie, a także wysoką wydajność w dniu debiutu, iPhone’y to smartfony, które zdecydowanie mogą służyć przez lata. Gorzej jest z ich akumulatorami, które z czasem wymagają wymiany. Teraz możemy to zrobić taniej za sprawą promocji w iMad.

Wymiana akumulatora w iPhonie nie należy do tanich

Wczoraj poinformowałem Was o wyższych cenach wymiany akumulatora w iPhonie 16 Pro i 16 Pro Max. Podałem też kilka przykładów z oficjalnego cennika, które dotyczą pozostałych smartfonów z Cupertino. Ile więc kosztuje wymiana akumulatora w niektórych modelach? Przykładowo użytkownicy iPhone’a 15 lub iPhone’a 15 Pro za taką usługę muszą zapłacić 499 złotych. Z kolei wymiana baterii w iPhonie 13 lub 13 Pro to wydatek 449 złotych.

Patrząc na powyższe ceny, najpewniej wielu z Was stwierdzi, że jest dość drogo. Niestety, gdy chcemy korzystać z produktów Apple, to musimy pogodzić się z tym, że ewentualna, pogwarancyjna naprawa nie będzie tania. Dotyczy to nie tylko wymiany akumulatora.

Masz iPhone’a i chcesz taniej wymienić akumulator? Sprawdź nową promocję w iMad

W związku z wysokimi cenami serwisu, podejrzewam, że nie brakuje użytkowników iPhone’ów, którzy chętnie skorzystają z przygotowanych rabatów na wymianę baterii. Dostępne są one w serwisie w iMad i cennik przedstawia się następująco:

iPhone 8 Plus – wcześniejsza cena 299 złotych, nowa cena 199 złotych,

iPhone SE2 – wcześniejsza cena 299 złotych, nowa cena 199 złotych,

iPhone X – wcześniejsza cena 399 złotych, nowa cena 299 złotych,

iPhone XS – wcześniejsza cena 399 złotych, nowa cena 299 złotych,

iPhone XS Max – wcześniejsza cena 399 złotych, nowa cena 299 złotych,

iPhone XR – wcześniejsza cena 399 złotych, nowa cena 299 złotych,

iPhone 11 – wcześniejsza cena 399 złotych, nowa cena 299 złotych,

iPhone 11 Pro – wcześniejsza cena 399 złotych, nowa cena 299 złotych,

iPhone 11 Pro Max – wcześniejsza cena 399 złotych, nowa cena 299 złotych,

iPhone 12 mini – wcześniejsza cena 399 złotych, nowa cena 299 złotych,

iPhone 12 – wcześniejsza cena 399 złotych, nowa cena 299 złotych,

iPhone 12 Pro – wcześniejsza cena 399 złotych, nowa cena 299 złotych,

iPhone 12 Pro Max – wcześniejsza cena 399 złotych, nowa cena 299 złotych,

iPhone 13 mini – wcześniejsza cena 399 złotych, nowa cena 299 złotych,

iPhone 13 – wcześniejsza cena 399 złotych, nowa cena 299 złotych,

iPhone 13 Pro – wcześniejsza cena 399 złotych, nowa cena 299 złotych,

iPhone 13 Pro Max – wcześniejsza cena 399 złotych, nowa cena 299 złotych,

iPhone 14 – wcześniejsza cena 449 złotych, nowa cena 349 złotych,

iPhone 14 Plus – wcześniejsza cena 449 złotych, nowa cena 349 złotych,

iPhone 14 Pro – wcześniejsza cena 449 złotych, nowa cena 349 złotych,

iPhone 14 Pro Max – wcześniejsza cena 449 złotych, nowa cena 349 złotych,

iPhone 15 – wcześniejsza cena 449 złotych, nowa cena 349 złotych,

iPhone 15 Plus – wcześniejsza cena 449 złotych, nowa cena 349 złotych,

iPhone 15 Pro – wcześniejsza cena 449 złotych, nowa cena 349 złotych,

iPhone 15 Pro Max – wcześniejsza cena 449 złotych, nowa cena 349 złotych.

Należy pamiętać, że promocyjne ceny obowiązują do końca września, więc warto pospieszyć się z decyzją o wymianie akumulatora. Szczegóły promocji znajdziecie na stronie iMad.