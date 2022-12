Kolejny iPhone SE może zostać anulowany

Nie mamy dobrych informacji dla osób, które czekają na kolejnego „taniego iPhone’a”. Otóż iPhone SE 4. generacji może się w ogóle nie pojawić lub jego premiera zostanie opóźniona.

Koniec najtańszego z iPhone’ów?

Apple podobno nie jest zadowolone z wyników sprzedaży iPhone’a SE 2022 (3. generacja). Zainteresowanie tym smartfonem ma być niższe niż wstępnie zakładała firma, co może mieć wpływ na premierę jego następcy.

Według analityka Ming-Chi Kuo, który ma spore doświadczenie w ujawnianiu planów firmy Tima Cooka, iPhone SE 4. generacji może zadebiutować zauważalnie później niż dotychczas wskazany 2024 rok. Co więcej, prawdopodobny jest również scenariusz, że plany dotyczące tego smartfona zostaną anulowane, a więc nie doczekamy się kolejnego wcielania modelu SE.

SE 2022 (fot. Katarzyna Pura, Tabletowo.pl)

Kuo dodaje, że niska sprzedaż nie jest jedyną przeszkodą, która stoi na drodze do wprowadzenia na rynek kolejnego „taniego iPhone’a”. Apple ma obawiać się, że zastosowanie w nim większego ekranu, a także konstrukcji zbliżonej do iPhone’a XR/11, sprawi, że cena będzie musiała wzrosnąć. Mogłoby to oznaczać, że iPhone SE 4. generacji spotkałby się z chłodnym przyjęciem ze względu na zbyt wysoką cenę. Ewentualnie firma musiałby zdecydować się na obniżenie wysokiej marży.

Kolejnym powodem może być ograniczenie przez Apple wydatków na rozwój nowych produktów, aby lepiej przetrwać skutki globalnej recesji gospodarczej w 2023 roku. Wówczas priorytetem zostaną potraktowane produkty, które przynoszą firmie największy zysk, a linia iPhone SE zdecydowanie nie należy do tej kategorii.

iPhone SE 2024 miał przynieść sporo zmian

Z wcześniejszych informacji wynika, że nowy iPhone SE miał wreszcie otrzymać design zbliżony do droższych smartfonów Apple. Dokładniej byłaby to konstrukcja prawie identyczna, jak w modelu XR lub 11. Oznacza to, że na górze ekranu znalazłby się sporych rozmiarów notch, ale lepsze to niż szerokie ramki nad i pod wyświetlaczem.

Miejmy więc nadzieję, że Apple nie zrezygnuje z planów i iPhone SE 2024 jednak pojawi się na rynku.