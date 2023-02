iPhone Pro Max jednak zostanie? iPhone Ultra ma być czymś zupełnie nowym

Apple rozważa wprowadzenie na rynek jeszcze jednego iPhone’a, który ma być pozycjonowany w ofercie wyżej niż modele z linii Pro Max. Oczywiście należy oczekiwać, że cena zdecydowanie nie będzie należeć do niskich.

Jeszcze lepszy niż modele Pro

Obecnie portfolio smartfonów Apple składa się z najtańszego SE, a także czterech przedstawicieli podstawowej linii – 14, 14 Plus oraz 14 Pro i 14 Pro Max. Dla bardziej wymagających użytkowników, którzy chcą mieć dostęp do najnowszych rozwiązań, przeznaczone są oczywiście iPhone’y Pro. Niewykluczone, że niebawem firma z Cupertino może wprowadzić jeszcze jeden model do serii iPhone’ów Pro, co oznaczałoby, że klienci otrzymają trzy różniące się od siebie smartfony z najwyższej półki.

Według Marka Gurmana z Bloomberga, który ma doświadczenie w ujawnianiu planów Apple, nowy smartfon byłby umieszczony w ofercie jeszcze wyższej niż obecnie topowy iPhone Pro Max. Jeśli spełni się ten scenariusz, to Apple pozostawi wersję Pro i Pro Max, a model Ultra, od którym słyszymy już od dłuższego czasu, będzie nowym smartfonem – podobnie jak Apple Watch Ultra.

iPhone Ultra, względem modeli Pro, miałby otrzymać jeszcze większy ekran – przypominamy, że Pro Max ma 6,7-calowy wyświetlacz. Do tego dojdzie lepszy aparat – czyżby aparat peryskopowy miałby trafić wyłącznie na pokład tego iPhone’a? Niewykluczone. Ponadto konstrukcja ma być całkowicie pozbawiona portów – w wersjach Pro znajdzie się natomiast USB typu C. Nowy, topowy smartfon ma zadebiutować w 2024 roku. Oczywiście w cenie wyższej niż Pro Max, który aktualnie wyceniony jest na 1099 dolarów (7199 złotych w Polsce).

Mac Studio nie doczeka się kolejnej generacji?

Apple prawie rok temu pokazało Mac Studio, czyli mocarny komputer z procesorem Apple M1 Ultra, który przeznaczony jest dla profesjonalistów potrzebujących wysokiej wydajności. Co ciekawe, może on nie doczekać się bezpośredniego następcy.

Jak informuje Mark Gurman, odświeżony Mac Studio z układem M2 Ultra może zostać opóźniony, a nawet w ogólnie nie zadebiutuje. Powodem ma być inny komputer Apple – nowy Mac Pro. Otóż sercem Maca Pro ma być procesor M2 Ultra, tak samo jak w przypadku kolejnej generacji Mac Studio.

Mac Studio (fot. Apple)

Gurman wskazuje, że sprzedawanie dwóch komputerów z tym samym procesorem, które skierowane się do podobnej grupy odbiorców, może nie mieć większego sensu. Możliwe również, Mac Studio mógłby negatywnie wpływać na sprzedaż prawdopodobnie droższego Maca Pro.

Możliwy jest jeszcze jeden scenariusz. Według niego Mac Studio doczeka się odświeżenia dopiero, gdy Apple zaprezentuje nowe procesory M3 lub nawet M4. Wypada dodać, że nowy Mac Pro ma zadebiutować już w tym roku.