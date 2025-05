iPhone’y wyświetlają „nowe” ostrzeżenie. Pojawia się w App Store

Przy wybranych aplikacjach w App Store wyświetlane jest ostrzeżenie. Czy użytkownicy iPhone’ów powinni unikać tych apek?

Użytkownicy iPhone’ów zauważyli „nowy” komunikat w App Store

Zespół Tima Cooka, raczej niezbyt chętnie, musi zgadzać się z decyzjami podejmowanymi przez Unię Europejską. Warto zaznaczyć, że z decyzjami mającymi znaczący wpływ na iOS i pozostałe systemy operacyjne. W innym przypadku firmie grożą wysokie kary finansowe, a odpuszczenie europejskiego rynku z pewnością nie jest brane pod uwagę – zbyt wielu potencjalnych klientów Apple mieszka na Starym Kontynencie.

Jedna z decyzji zmusiła producenta iPhone’ów do otwarcia oprogramowania na inne systemy płatności. Otóż do niedawna w Europie (i nadal w USA) jedyną słuszną platformą płatnością była ta dostarczona przez Apple. Deweloperzy musieli stosować rozwiązanie firmy w swoich aplikacjach, a także odprowadzać „podatek” z każdej transakcji. Wielokrotnie wywoływało to całkiem słuszny bunt, zarówno wśród twórców aplikacji, jak i samych użytkowników iPhone’ów.

Obecnie w App Store znajdziemy już aplikacje, które korzystają z innych platform do obsługi płatności. Apple jednak nie byłoby sobą, gdyby taką sytuację zostawiło bez jakiejkolwiek reakcji. Otóż przy tych apkach pojawia się ostrzeżenie o tym, że aplikacja nie obsługuje bezpiecznego i zapewniającego prywatność systemu płatności App Store. Komunikat zawiera jeszcze link prowadzący do strony wyjaśniającej, czym są alternatywne systemy płatności.

Należy dodać, że omawiane ostrzeżenie nie jest zupełnie nowym rozwiązaniem. Komunikat został wprowadzony już wcześniej, ale ze względu na niewielką liczbę aplikacji z alternatywnymi systemami płatności dopiero teraz zrobiło się o tym głośniej.

(źródło: The Verge)

Czy powinniśmy unikać tych aplikacji?

Sposób podania informacji niekoniecznie jest godny pochwalenia. Czerwony wykrzyknik i wzmianki o bezpieczeństwie i prywatności – można odnieść błędnie wrażenie, że aplikacja nie zasługuje na zaufanie. Użytkownik jak najbardziej może pomyśleć, że jednak warto wybrać inną apkę, która obsługuje system płatności Apple.

Tylko że system płatności Apple nie jest tym jednym dobrym na rynku. Alternatywne rozwiązania również oferują prywatność i bezpieczeństwo. Zresztą, skoro aplikacja znalazła się w App Store, to chyba nie trzeba wyświetlać takiego ostrzeżenia, prawda? W końcu firma z Cupertino wielokrotnie już chwaliła się, że ten sklep jest bezpiecznym źródłem z aplikacjami i grami, aczkolwiek tak naprawdę zdarzały się złośliwe aplikacje w App Store.

Nie brakuje głosów, że w omawianym komunikacie wcale nie chodzi o ostrzeżenie właścicieli iPhone’ów. Może to być złośliwość ze strony Apple, które zostało zmuszone od otwarcia swojej dotychczas dość zamkniętej platformy. Jeśli więc mamy zaufanie do danej aplikacji, to nie powinniśmy w ogóle przejmować się komunikatem w App Store.

Wypada wspomnieć, że w planach jest wizualna zmiana ostrzeżenia. Zniknąć ma bowiem czerwony wykrzyknik. Miejmy nadzieję, że nowa wersja komunikatu nie będzie już straszyć użytkowników i zamiast tego okaże się zwykłą informacją o alternatywnym systemie płatności w danej aplikacji.