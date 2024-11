Telegram ogłasza największą aktualizację w historii miniaplikacji. Zmian jest mnóstwo

Twórcy Telegrama pochwalili się, że wprowadzają największą aktualizację w historii miniaplikacji. Trzeba przyznać, że faktycznie przygotowany zestaw nowości jest naprawdę spory.

Tryb pełnoekranowy, nowe sposoby sterowania i skróty

Oczywiście Telegram to przede wszystkim komunikator, ale dzięki modułowi miniaplikacji możemy znacząco zwiększyć jego możliwości, bowiem mogą być tworzone różnego typu dodatki, proste aplikacje czy nawet gry. Tak, to wszystko w komunikatorze. Wraz z najnowszą aktualizacją ten moduł doczekał się naprawdę znaczących zmian.

Teraz miniaplikacje mogą być uruchamiane w trybie pełnoekranowym. Działa to zarówno w przypadku orientacji poziomej, jak i pionowej. Pozwala to przykładowo na zapewnienie lepszych wrażeń w dostępnych grach. W kwestii gier interesująco zapowiada się jeszcze jedna zmiana – w miniaplikacjach możliwe jest sterowanie poprzez poruszanie smartfonem.

Ponadto dostęp do często używanych miniaplikacji stał się sporo wygodniejszy. Otóż na ekranie głównym smartfona możemy umieszczać skróty do ulubionych dodatków, narzędzi czy gier.

Udostępnianie lokalizacji, prezenty i statusy

Telegram dodaje, że programiści mogą teraz korzystać z danych na temat lokalizacji w swoich miniaplikacjach. Pozwala to chociażby na stworzenie apki pogodowej. Warto mieć na uwadze, że udostępnianie lokalizacji jest domyślnie wyłączone i funkcję należy aktywować w ustawieniach.

W miniaplikacjach pojawiły się nagrody, które mogą być wysyłane do użytkowników komunikatora. Z kolei osoby korzystające z kont premium mogą ustawić statusy emoji poprzez miniaplikacje, pokazując innym, że grają lub pada u nich deszcz. Nie jest to znacząca nowość, ale można ją uznać za miły dodatek.

Wysyłanie multimediów, tworzenie dokumentów i plany subskrypcyjne

Najnowsza aktualizacja przygotowana przez twórców Telegrama to jeszcze funkcja udostępniania multimediów bezpośrednio z miniaplikacjiach. Pozwala to na wysyłanie kodów z zaproszeniami, własnych menów i wielu innych plików.

Co więcej, miniaplikacje mogą generować własne dokumenty i pliki, które następnie można pobrać. Dotyczy to również narzędzi opartych o sztuczną inteligencję. Dowiedzieliśmy się też, że programiści mogą oferować subskrypcje swoich apek używając do tego Gwiazdek Telegrama, co oczywiście umożliwia im zarabianie na stworzonym produkcie.

Co jeszcze przygotował Telegram?

Z udostępnionych informacji wynika, że deweloperzy mogą dodatkowo dostosować ekran wczytywania miniaplikacji, dodając ikonę i określone kolory. Natomiast apki, aby lepiej zoptymalizować grafikę i zwiększyć wydajność, mogą uzyskać dostęp do podstawowych informacji o podzespołach urządzenia.

Telegram wspomina też o tym, że programiści mogą teraz wiedzieć, kiedy ich miniaplikacje są minimalizowane i przywracane z paska aplikacji. Takie informacje pozwalają określić, czy apka poprawnie obsługuje przejścia.

Nowość jest już wprowadzana u użytkowników, ale należy pamiętać, że proces może być przeprowadzany stopniowo. W związku z tym niektórzy prawdopodobnie muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać na przedstawione nowości.