Jeśli potwierdzą się najnowsze informacje, to iPhone Air 2 okaże się nudniejszym smartfonem niż dotychczas sądziliśmy. Chociaż nie zabraknie odczuwalnych usprawnień.

iPhone Air 2 nadal z jednym głośnikiem

W recenzji Jakuba smukły smartfon Apple zasłużył tylko na 5,5 na 10 możliwych punktów. iPhone Air został doceniony za doskonały wyświetlacz, świetną wydajność, smukłą i lekką konstrukcję oraz jakość wykonania, a także za długie wsparcie w kwestii aktualizacji. Lista wad okazała się jednak dłuższa: tylko jeden aparat, bardzo wolne ładowanie, głośnik mono, częste nagrzewanie, brak slotu na fizyczną kartę SIM, mocno odstająca wyspa na pleckach oraz zbyt wysoka cena wobec możliwości.

W 2027 roku ma zadebiutować jego następca, który obecnie określany jest jako iPhone Air 2. Niestety, kilka z wymienionych wad ma pozostać. Co więcej, jedna z nich miała zniknąć, a najnowsze informacje pochodzące z Korei Południowej wskazują na mniej optymistyczny scenariusz.

Wcześniej mogliśmy bowiem usłyszeć, że Apple w drugiej generacji postawi na dwa głośniki. Niektórzy oczekiwali, że smukły iPhone będzie zapewniał równie dobry dźwięk, co pozostałe smartfony z Cupertino. Natomiast według najnowszych informacji należy nastawić się na brak zmian. Użytkownicy, którzy zdecydują się na model Air 2, nadal będą musieli pogodzić się z tylko jednym głośnikiem.

iPhone Air, fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Podobno iPhone Air 2, mimo swojej szczupłej sylwetki, miał przejść terapię odchudzającą. Zespół Johna Ternusa miał zmniejszyć grubość obudowy z 5,64 mm do 5,2 mm. To też nie zostanie zrealizowane, przynajmniej w wersji szykowanej na 2027 rok. Obudowa wciąż będzie mieć 5,64 mm.

Warto odnotować, że niedawno udało się dotrzeć do plików CAD, które także wskazały na pozostanie przy 5,64 mm grubości w przypadku iPhone’a Air 2. Oczywiście niewykluczone, że Apple faktycznie planowało odchudzić ten smartfon, ale po drodze pojawiły się nieoczekiwane problemy.

Co jeszcze wiemy na temat iPhone’a Air 2?

Prawdopodobnie iPhone Air 2 niezmiennie będzie ładował się wolno, chociaż może to robić nieco sprawniej od poprzednika. Wyspa z tyłu obudowy będzie odstawać, a także nie zobaczymy slotu na kartę SIM. Natomiast cena, ze względu na sytuację w branży, może być jeszcze wyższa niż ta w dniu debiutu pierwszej generacji.

Apple ma jednak dodać drugi aparat na pleckach – iPhone Air zyska obiektyw ultraszerokokątny. Do tego ma dojść akumulator o większej pojemności oraz nowszy procesor.