Nie minął jeszcze miesiąc od ostatniego zamieszania z wyrzuceniem zakładki „Subskrypcje” z dolnego paska aplikacji YouTube, a Google już serwuje użytkownikom kolejną porcję „ulepszeń”. Najnowszy redesign strony głównej trafia właśnie na Androida oraz iOS i – co raczej nikogo już nie zdziwi – jest gorzej niż było.

Chaos na stronie głównej i coraz więcej Shortsów

Ostatnie aktualizacje YouTube’a raczej nie cieszą użytkowników – a już na pewno nie mnie. Wciąż nie mogę się pogodzić z przeprojektowaniem aplikacji mobilnej serwisu, głównie ze zmianą lokalizacji zakładki z subskrypcjami. I, niestety, nowa wersja nie przynosi poprawy, a wręcz jeszcze bardziej miesza.

Sekcje z krótkimi filmikami Shorts wyskakują teraz znacznie częściej – średnio co trzy lub cztery zwykłe materiały wideo. Co prawda Google zmniejszyło siatkę propozycji z sześciu do czterech nagrań, ale za to rozciągnęło miniaturki od krawędzi do krawędzi ekranu. Nie wygląda to zbyt estetycznie, co wiem już z pierwszej ręki, bo aktualizacja zawitała na mój smartfon.

screeny: własne

Sytuacji nie poprawia fakt, że między filmy wpychanych jest coraz więcej reklam, playlist, minigier Playables, zdjęć oraz wpisów ze społeczności. Na Reddicie aż huczy od narzekań, że wszystkie te formaty zaczynają się ze sobą zlewać – i trudno się z tym nie zgodzić.

Wpisy graficzne i standardowe miniatury mają identyczne proporcje i ramki, przez co szybki rzut oka na ekran już nie wystarcza – użytkownicy skarżą się, że łatwo tu o pomyłkę i przypadkowe kliknięcie w Shorta (a później wpadnięcie w spiralę bezmyślnego przewijania), co oczywiście jest celowym działaniem platformy.

Daj lajka w ciemno

Mocno przeprojektowano też karty pełnowymiarowych materiałów na stronie głównej. Pod miniaturkami pojawiły się dedykowane przyciski do zapisania filmu, otwarcia komentarzy oraz… zostawienia łapki w górę bez konieczności otwierania samego wideo. Tak, dobrze przeczytaliście.

O ile skrót do szybkiego zapisania materiału na później brzmi naprawdę sensownie, a podgląd komentarzy bywa przydatny do sprawdzenia, czy film w ogóle jest wart naszego czasu, o tyle przycisk „Lubię to” w tym miejscu wydaje się kompletnie bez sensu.

Trudno znaleźć powód, by oceniać nagranie, którego jeszcze się nie widziało – nie kłócę się z tym, że niektórzy twórcy zasługują na lajka w ciemno, ale w mojej opinii znacznie łatwiej teraz przypadkowo musnąć ikonę kciuka w górę podczas przewijania ekranu i nieświadomie zepsuć sobie algorytm rekomendacji.

Odświeżony interfejs jest powiązany bezpośrednio z najnowszymi aktualizacjami aplikacji. Jak ustalił serwis Android Authority, nowy układ pojawia się po zainstalowaniu YouTube’a w wersji 21.47.483 na Androidzie oraz 21.47.6 na iOS. Wstępne opinie użytkowników nie są zbyt pozytywne – może więc Google zmieni swoje podejście w kolejnych wydaniach i naprawi rzeczy, na które ludzie najbardziej narzekają? Cytując klasyka – nie wiem, choć się domyślam…