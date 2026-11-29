Nowa Toyota RAV4 to już szósta generacja popularnego SUV-a z Japonii. Samochód nie wprowadza żadnej rewolucji, co dla wielu klientów jest zdecydowanie dobrą informacją.

Toyota RAV4 wydaje się większa niż jest w rzeczywistości

Myślę, że raczej nikt nie pomyli szóstej generacji z poprzednią, bowiem producent zdecydował się na wprowadzenie nowego, wyraźnie innego języka projektowania. Należy jednak odnotować, że ten design zadebiutował już wcześniej – jego elementy, w postaci chociażby przednich świateł w kształcie przypominającym literę C, mogliśmy zobaczyć w modelu Prius czy poliftowej Toyocie Camry.

Wspomniane światła sprawiają, że łatwo jest rozpoznać, że mamy do czynienia z nową Toyotą. Podczas testów spotkałem się jednak z opiniami znajomych, że z większej odległości, szczególnie patrząc na tył, mieliby problem wskazać, czy to nowa RAV-ka, czy może produkt kolejnego chińskiego producenta, który postanowił wejść do Polski. Zastanawiam się, czy to wina designu Toyoty, czy raczej całego rynku, który składa się z wielu podobnych SUV-ów, a efekt potęgowany jest właśnie przez Chińczyków lubiących kopiować pomysły innych.

Wygląd jest inny, ale nowa Toyota RAV4 ma prawie identyczne wymiary, jak starsza generacja. Niekoniecznie to widać – auto wydaje się większe, co jest zasługą zastosowanych zabiegów stylistycznych. To złudzenie nie znika nawet, gdy zaparkujemy obok poprzedniczki. Przyznam, że zdarzyło mi się ponownie przejrzeć specyfikację w trakcie testów, mimo iż czytałem ją przed odebraniem auta. Podejrzewałem, że za pierwszym razem źle spojrzałem na cyferki i nowsza wersja jest tak naprawdę większa.

fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

2.5 Hybrid

Dynamic Force

185 KM FWD

e-CVT 2.5 Hybrid

Dynamic Force

194 KM AWD-i

e-CVT 2.5 Plug-in

Hybrid

272 KM FWD

e-CVT 2.5 Plug-in

Hybrid

309 KM

AWD-i

e-CVT Silnik spalinowy 105 kW,

221 Nm 105 kW,

221 Nm 105 kW,

227 Nm 105 kW,

227 Nm Silnik elektryczny (przód) 100 kW,

208 Nm 100 kW,

208 Nm 150 kW,

272 Nm 150 kW,

272 Nm Silnik elektryczny (tył) brak 40 kW,

121 Nm brak 40 kW,

122 Nm Łączna moc układu hybrydowego 185 KM 194 KM 272 KM 309 KM Przyspieszenie 8 s 7,7 s 7,5 s 5,8 s Prędkość maksymalna 180 km/h 180 km/h 180 km/h 180 km/h Pojemność bagażnika do wysokości rolety / dachu 514 / 749 l 514 / 749 l 446 / 672 l 446 / 672 l Masa holowanej przyczepy z hamulcami / bez hamulców 800 / 750 kg 2000 / 750 kg 800 / 750 kg 2000 / 750 kg

Wymiary wynoszą: 4600 mm długości (bez zmian względem piątej generacji), 1855 mm szerokości (bez zmian), 1680 mm wysokości (-5 mm), a rozstaw osi to 2690 mm (bez zmian). Nieznaczne różnice dotyczą przedniego zwisu 920 mm (-5 mm) i tylnego zwisu 990 mm (+5 mm). Toyota podaje dwie liczby przy pojemności bagażnika – 514 l do wysokości rolety oraz 749 l do wysokości dachu. Japończycy zapomnieli natomiast o wartości przy złożonych tylnych siedzeniach. Należy dodać, że modele PHEV mają mniejszy bagażnik – odpowiednio: 446 i 672 l.

Toyota RAV4 to spory samochód – wiem, że obecna motoryzacja przyzwyczaiła nas, że segment E musi mieć już prawie 5 metrów, a segment D powinien mieć około 4,7 m a nawet więcej, ale 4,6 m to przecież kawał auta. W środku też jest sporo miejsca. Nie dziwi więc, że z moim przeciętnym wzrostem (mam 180 cm) bez problemu znalazłem ponad zadowalającą ilość przestrzeni na przednich fotelach, a także na tylnej kanapie.

fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Fotele wydają się być komfortowe. Owszem, wydają, bowiem niestety przez okres testów nie udało mi się wybrać w długą trasę. Przejechanie 300 km jednego dnia, w tym robiąc dwie krótkie przerwy, to trochę zbyt mało, aby móc dokładniej ocenić poziom wygody. Większy, łączny dystans z kilku dni, nic w tej kwestii nie zmienia. Mogę jednak dodać, że trzymanie boczne jest poprawne, łatwo znaleźć dobrą pozycję za kierownicą, a podgrzewanie działa szybko i skutecznie. Co ciekawe, w opcji dostępne jest również podgrzewanie tylnych siedzeń.

Jeśli chodzi o wyciszenie, Toyota RAV4 nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle innych samochodów japońskiego producenta. Otóż do 120 km/h jest jeszcze akceptowalnie, ale powyżej robi się nieprzyjemnie. Odniosłem wrażenie, że hałas pochodzi przede wszystkim z okolic słupków A i lusterek, bez równie mocnych hałasów z okolic nadkoli, tak jak w Corolli czy Camry.

fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Jest plastikowo, ale poszczególne elementy są prawidłowo spasowane

Nową generację łatwo jest rozpoznać także po zmianach we wnętrzu. Projekt deski rozdzielczej jest wyraźnie inny, a jednym z nielicznych podobnych elementów jest ekran zlokalizowany na środku. Chociaż nawet ten ekran jest przeprojektowany – stał się większy oraz umieszczono go nieco niżej, aby pewnie po tym powiększeniu nie wpływał negatywnie na widoczność przez przednią szybę. Wokół niego zobaczymy zmieniony układ fizycznych przycisków. Producent pozbył się też dużej dźwigni zmiany przełożeń i postawił na nowy selektor shift-by-wire, a do tego dochodzi szereg innych nowości.

Środek stracił jednak trochę charakteru. Nowa Toyota RAV4 przypomina wiele innych samochodów na rynku i podejrzewam, że niemałe grono osób miałoby problem zgadnąć, z jakim modelem ma do czynienia, gdyby usunąć logo z kierownicy.

Cieszy natomiast bogaty zestaw fizycznych przycisków, a także wysoka intuicyjność obsługi w przypadku większości funkcji. Dodam, że rzadko jeżdżę autami tej marki, a mimo tego szybko odnalazłem się w środku. NIe miałem też większych kłopotów z poruszaniem się po oprogramowaniu, a był to mój pierwszy kontakt z nowym systemem operacyjnym Arene.

fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Zależnie od wyposażenia, w konsoli centralnej znajdziemy zero, jedną lub dwie ładowarki indukcyjne. Każda wersja zapewnia jednak dostęp do czterech portów USB-C o mocy 15 W – dwa z przodu i dwa z tyłu. Z kolei w topowym wariancie Executive z przodu dostajemy dwa porty USB-C o mocy 45 W. Nie zabrakło obsługi Android Auto i Apple CarPlay – w wersji przewodowej i bezprzewodowej.

Toyota RAV4 nie jest tanim samochodem, a we wnętrzu ilość plastiku potrafi wywołać pewien dyskomfort. Zwłaszcza, że zastosowano też plastik sprawiający wrażenie taniego, jakby pochodził z samochodu, który w założeniach ma być przystępnym dla jak największej grupy wozidełkiem z niższego segmentu. Może nie jest tragicznie, ale jest słabo.

Pewnym pocieszeniem jest spasowanie poszczególnych elementów – nic się nie rusza i nie skrzypi, nawet jeśli użyjemy więcej siły. Dodam, że testowany egzemplarz miał już przejechane ponad ponad 20 tys. kilometrów, co dla auta prasowego jest znaczącym dystansem. Podejrzewam, że był wymacany przez wiele rąk, w tym również miłośników szarpania za różne elementy.

fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Naprawdę przyzwoity system infotainment

Japończycy podają, że Toyota RAV4 to pierwszy model marki z systemem operacyjnym Arene, który jest podstawą środowiska cyfrowego dla multimediów i usług łączności. Oprogramowanie – owszem – jest nowe, ale fanów Toyoty powinien ucieszyć fakt, że pod względem wizualnym jest to rozwinięcie dotychczasowych pomysłów.

System infotainment – podobnie jak obsługa prawie całego samochodu – charakteryzuje się intuicyjnością i prostotą. Toyota zamiast wizualnych wodotrysków i skomplikowanych animacji stawia na czytelność, duże elementy i ograniczenie różnego typu dodatków do minimum. Najwidoczniej firma – całkiem słusznie – wychodzi z założenia, że samochód jest do jeżdżenia, a nie spędzania w nim czasu gapiąc się na różne obrazki wyświetlane na ekranie.

Warto odnotować, że oprogramowanie działa szybko i u mnie nie sprawiało żadnych problemów, a starałem się korzystać z możliwie wszystkich funkcji. Dotykowy, 12,9-calowy ekran HD, w sposób prawidłowy reaguje na każde dotknięcie. Nie zauważyłem, aby miał tendencję do nadmiernego zbierania śladów pozostawianych przez palce, wieć utrzymanie go w czystości jest łatwym zadaniem.

fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Poruszając się po Warszawie, Łodzi, a także okolicach Łowicza nie dostrzegłem błędów w nawigacji związanych z siatką dróg, nazwami ulic czy punktami POI. Zaskoczony nie jestem, bowiem Toyota korzysta z danych TomTom (także do informowania o fotoradarach), a źródłem informacji o punktach POI są Mapy Google.

Gorzej jest w kwestii danych na temat obowiązujących ograniczeń prędkości – wpadki zdarzają się trochę zbyt często. Dotyczy to również rozpoznawania znaków drogowych – kamera w RAV4 potrafi sczytać ograniczenie z drogi biegnącej tuż obok.

Za kierownicą znalazł się 12,3-calowy ekran, który dostarcza zestawu niezbędnych informacji. Również w jego przypadku treści są przedstawiane w przejrzysty sposób, bez zbędnych efekciarskich animacji i grafik. Zaletą jest wysoka możliwość personalizacji – do wyboru mamy m.in. widok nastawiony na minimalizm, zegary nawiązujące do tych klasycznych, widok aktywnych asystentów jazdy czy też widok mapy nawigacji. Poszczególne widoki można dostosować do własnych preferencji, wybierając jakie dokładnie dane mają być pokazywane.

fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Spodobał mi się szczególnie widok nawigacji. Dostępny jest on dla fabrycznej nawigacji, ale również można wyświetlić mapę z aplikacji uruchomionej w Android Auto i Apple CarPlay. W przypadku Android Auto na pewno działają Mapy Google i Waze, a CarPlay pozwala wyświetlić Mapy Apple oraz – jak wynika z opinii umieszczonych na internetowych forach – także Mapy Google.

W testowym egzemplarzu znalazł się podstawowy system audio składający się z 6 głośników. W wyższych wersjach wyposażenia oferowany jest system System Premium Audio JBL i możliwe, że warto do niego dopłacić, gdy lubimy w trakcie jazdy słuchać muzyki. Ten podstawowy nie jest tragiczny, ale chociażby podbicie niskich tonów (i to nie w niedużym stopniu) sprawia, że głośniki w niektórych utworach zaczynają wydawać nieprzyjemne dźwięki. Efekt pojawiał się zarówno, gdy źródłem dźwięku był iPhone, jak i smartfon z Androidem.

Jeśli jednak preferujecie – tak jak autor testu – słuchać podcastów, to podstawowy system audio sprawdzi się wyśmienicie. Po prostu nic więcej nie potrzeba. Wystarczy tylko pamiętać, aby nie jeździć z prędkościami ponad 120 km/h – jak już wspomniałem, wówczas robi się zbyt głośno we wnętrzu.

Nawigacja Toyoty Mapy Google Waze fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

To typowa hybryda Toyoty

Toyota RAV4 6. generacji dostępna jest wyłącznie jako hybryda – klasyczny HEV lub PHEV z opcją ładowania z gniazdka i znacznie większym akumulatorem. Każdy z tych wariantów oferowany jest w odmianie FWD (napęd na przednie koła) oraz AWD-i (napęd na wszystkie koła).

Miałem przyjemność jeździć HEV-em, a dokładniej odmianą 194 KM AWD-i. Pod maską pracuje (ale nie zawsze w trakcie jazdy) 2,5-litrowy, 4-cylindrowy silnik benzynowy. Jego moc to skromne 143 KM, ale jest on tylko częścią całego układu napędowego. Towarzyszą mu bowiem silniki elektryczne – z przodu oraz z tyłu. Należy dodać, że elektryczna jednostka z przodu ma 136 KM, a ta umieszczona z tyłu 54 KM.

fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

W przenoszeniu pracy silników na koła udział bierze przekładnia planetarna e-CVT, która przez część kierowców jest kochana, a inni uważają ją za wynalazek szatana. Chociaż podejrzewam, że obie grupy zgodzą się, że od strony inżynierii jest to bardzo ciekawy wynalazek. Podobno cechujący się wysoką trwałością.

Toyota RAV4 może jeździć wyłącznie na prądzie (np. podczas ruszania lub powolnej jazdy ze stałą prędkością, czerpiąc energię z niewielkiego akumulatora), ale w większości sytuacji sprawnie żongluje pomiędzy jazdą elektryczną, a hybrydową. Natomiast przy prędkościach autostradowych energię do napędzania kół dostarcza głównie silnik spalinowy, który jest tylko wspomagamy jednostkami elektrycznymi.

Jak przystało na typową Toyotę, omawiany napęd najlepiej odnajduje się w codziennej jeździe – wokół domu i po mieście. To właśnie wówczas wiele osób docenia płynność, sprawność reakcji na gaz oraz niskie zużycie paliwa. Z kolei dynamiczna jazda, a szczególnie rozpędzanie się na drogach szybkiego ruchu, wiąże się z charakterystycznym „wyciem”. Cóż, nie jest to napęd do szybkiego przemieszczania się z punktu A do B. Zresztą, RAV4 nie celuje w takich narwanych kierowców, a znajomi, którzy jeżdżą Toyotami, należą do osób, które częściej spotkasz na prawym, a nie lewym pasie. Oni nawet twierdzą, że „wycia” prawie w ogóle nie słyszą.

fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Na jeszcze kilka słów zasługuje tunel środkowy, który poprowadzony jest również z tyłu i zabiera nieco miejsca na stopy. Jaki to ma związek z napędem? Taki, że nie ma wału napędowego łączącego przednią i tylną oś, a tylne koła w ruch wprawia wyłącznie silnik elektryczny. Toyota mogłaby więc bardziej postarać się w trakcie projektowania podłogi.

Zbiornik paliwa ma 55 litrów. Co ciekawe, tyle samo mają warianty PHEV. Średnie zużycie podczas procedury testowej wyszło u mnie następujące:

przy 140 km/h: 8,75 l / 100 km,

przy 120 km/h: 6,75 l / 100 km,

przy 90 km/h: 5,3 l / 100 km,

miasto: 4,8 l przy „dynamicznej” jeździe i małym ruchu oraz 3,8 l w dużych w korkach.

fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Jak jeździ nowa Toyota RAV4?

Nowa RAV4 jest do bólu przewidywalna i dotyczy to także jazdy. Nie znajdziemy sportu i dynamiki, ale dostajemy stabilność i pewność. Zawsze wiemy, jak Toyota zachowa się na drodze, także w mniej przyjemnych warunkach. Nawet szybciej pokonywane zakręty nie robią na niej większego wrażenia.

fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Układ kierowniczy nie jest angażujący, ale nie można mu zarzucić nijakości, tak jak niektórym rozwiązaniom konkurencji. Czujemy, że prowadzimy samochód, a nie sterujemy komputerem na kołach. Śmiem twierdzić, że Toyota RAV4 ma w sobie coś z dawnych aut z hydraulicznym wspomaganiem układu kierowniczego.

Nie zauważyłem też dziwnych i niepokojących zachowań w trakcie awaryjnego hamowania czy jazdy po mocno nierównej drodze. Podejrzewam, że w momencie, gdy konieczne będzie ominięcie obiektu na drodze, samochód pojedzie torem, który chce kierowca. Oczywiście pod warunkiem, że kierowca nie spanikuje i zna podstawy zachowania w trakcie próby uniknięcia kolizji.

fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Ciągle coś pika

Toyota RAV4, tak jak każdy nowoczesny samochód, wyposażona jest w szereg systemów mających w założeniach wspierać kierowcę, a także podnosić poziom bezpieczeństwa. Wysoce prawdopodobne, że w określonych sytuacjach elektronika pomoże przykładowo uniknąć uderzenia w inny pojazd, rowerzystę czy pieszego. Jednak niektóre systemy są nadwrażliwe, co jest nie tylko niekomfortowe, ale może rozpraszać kierowcę.

Znienawidzony przez wiele osób system ISA nie jest tutaj głównym problem – zresztą, można go łatwo wyłączyć, bowiem ma dedykowany przycisk na ekranie. Polecam to robić przed prawie każdą jazdą, bowiem nikt nie lubi słuchać pikania, gdy jedzie zgodnie z przepisami, bo mapy mają błędne dane na temat obowiązującego ograniczenia prędkości.

Bardziej uciążliwy jest system wykrywający rozproszenie kierowcy. Wyjeżdżam z domu, jeszcze nie znalazłem się na ulicy i widzę sąsiada, który machnął mi ręką na powitanie, więc mu odmachnąłem – Toyota już na mnie krzyczy, że nie patrzę na drogę.

Przejechałem około 2 km i postanowiłem zmienić utwór odtwarzany w Android Auto – znów dostałem naganę za chwilowe spojrzenie na ekran. Jestem pod sklepem i rozglądam się za wolnym miejscem parkingowym – samochód pika, jakbym jechał bez pasów, a przecież tylko na chwilę spojrzałem w lewo.

fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Co więcej, raz zdarzyła się sytuacja, które mogła zakończyć się niebezpiecznie. Otóż jechałem po łuku, z którym z prawej strony łączy się inna ulica. Stał na niej samochód, którego kierowca czekał na włączenie się do ruchu. Tymczasem Toyota RAV4 stwierdziła, że może dojść do kolizji z tym autem. Systemy zaczęły już krzyczeć, ale na szczęście komputer po kilku sekundach zauważył swój błąd i nie doszło do próby awaryjnego hamowania.

Jak najbardziej jestem za tym, aby nowoczesne auta były naszpikowane systemami, które podnoszą poziom bezpieczeństwa. Tylko, że te systemy powinny działać poprawnie, bowiem jaki jest sens ich montowania, gdy kierowca musi je wyłączać – niektóre za każdym razem po wejściu do samochodu, inne na stałe. Szczególnie, że to wyłączenie nie wynika z tego, że ktoś zamierza jeździć niezgodnie z przepisami, ale z faktu, że jest karany nawet za przepisowe poruszanie się po drogach.

fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Nowa Toyota RAV4 to po prostu kolejna Toyota

Szósta generacja japońskiego SUV-a idealnie wpisuje się w gusta klientów Toyoty. Dostajemy zestaw zalet, ale również wad, które są charakterystyczne dla pojazdów tej marki. Jedni będą więc zachwyceni, bowiem otrzymują (prawdopodobnie) bezawaryjny napęd, który pozwala na płynne pokonywanie kolejnych kilometrów z niskim spalaniem przy spokojnej jeździe. Drudzy będą narzekać na „wycie” napędu i słabe wyciszenie przy wyższych prędkościach.

Nawet automatyczne światła działają w sposób, do którego już wszyscy zdążyli się przyzwyczaić. Pewnie kojarzycie Toyoty jeżdżące na światłach dziennych podczas mgły lub bardziej intensywnych opadów deszczu – po prostu odpowiadający za to system nie przełącza na światła mijania. Robi to dopiero, gdy zrobi się ciemno.

fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Można więc stwierdzić, że nowa Toyota RAV4 to tylko ewolucja, która wprowadza kilka nowszych pomysłów. Myślę jednak, że to podejście nie wynika z lenistwa Japończyków, ale z dobrze przemyślanej strategii. Klient nie oczekuje rewolucji, ale znanego mu produktu w odświeżonym wydaniu. Jeśli więc kiedykolwiek jeździłeś hybrydową Toyotą i Ci się spodobała, to nowa RAV4 jest dla Ciebie. Jeśli natomiast nie trafiła w Twoje gusta, to najpewniej nie polubisz się też z bohaterem tego testu.

Na ceny będą pewnie narzekać nawet fani Toyoty. Model RAV4 katalogowo zaczyna się od 199 tys. złotych, ale jeśli chcemy egzemplarz zbliżony do testowego, czyli 194 KM AWD-i w wersji wyposażenia Style i z pakietem VIP, to trzeba będzie zaakceptować cenę katalogową ponad 232 tys. złotych. Kilka dodatkowych opcji może ją podnieść do około 240 tys. złotych.