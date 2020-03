iPhone 7 z Androidem 10? Poznajcie projekt Sandcastle

Okazuje się, że można zainstalować i uruchomić Androida 10 na wybranych urządzeniach Apple.

Owszem, smartfony z logo nadgryzionego jabłka oferują wydajne procesory, wykonują dobre zdjęcia i są świetnie wykonane. Mimo tego, dla wielu użytkowników największą zaletą jest zainstalowany system operacyjny. Nie brakuje bowiem głosów, że to właśnie iOS sprawia, że część klientów jest w stanie zapłacić więcej za iPhone’a niż za zbliżone pod względem specyfikacji urządzenie z Androidem.

Po co więc instalować na iPhonie system operacyjny Google? Oczywiście dla zwykłego użytkownika nie ma to większego sensu, ale czy musi mieć? Celem jest pokazanie, że można złamać zabezpieczenia stosowane przez Apple i zrobić z urządzeniem znacznie więcej niż przewidział producent.

Pozwala na to projekt Sandcastle rozwijany przez zespół Corellium. Wykorzystywany jest tutaj jailbreak checkra1n, który posłużył już do „złamania” iPhone’a za pomocą podłączonego smartfona z Androidem.

Here is an iPhone 7 booting Android ! pic.twitter.com/cfCdSEzTbo

— matteyeux (@matteyeux) March 4, 2020