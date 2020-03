Jailbreak iPhone’a za pomocą smartfona z Androidem? Tak, to możliwe

Nowe narzędzie Checkra1n pozwala na „złamanie” iPhone’a. Co ciekawe, cały proces można przeprowadzić z poziomu smartfona z Androidem.

iPhone jest zbyt ograniczony? Sięgnij po jailbreaka

Urządzenia działające pod kontrolą iOS są w wielu aspektach bardziej ograniczone od konkurencyjnych sprzętów z Androidem. Wynika to z polityki stosowanej przez Apple – firma z Cupertino chce mieć pełną kontrolę, zarówno nad samym urządzeniem, jak i oprogramowaniem. Nie wszystkim użytkownikom odpowiadają jednak nałożone blokady, więc nic dziwnego, że niektórzy decydują się na wykonanie jailbreaka, zyskując więcej opcji personalizacji systemu czy dostęp do zewnętrznych sklepów z aplikacjami.

Oczywiście Apple nie jest zadowolone z możliwości łamania zabezpieczeń iPhone’ów czy iPadów, dlatego stara się łatać luki w systemie, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia jailbreaka. Entuzjaści „ściągania kagańców” nie mają więc tak łatwego zadania, jak w przypadku Androida, ale nie poddają się – w efekcie co jakiś czas słyszymy o kolejnej udanej próbie odblokowania iOS.

Teraz wystarczy smartfon z Androidem

Wspomniane we wstępie narzędzie Checkra1n z pewnością nie spodoba się Apple. Pozwala ono bowiem na „złamanie” nowego iOS 13, nie wykorzystuje luki w oprogramowaniu, a ponadto można je uruchomić na zrootowanym urządzeniu działającym pod kontrolą Androida.

Checkra1n używa sprzętowej luki w Boot ROM-ie na sprzętach Apple. W związku z tym, jailbreak powinien być możliwy nawet po wykonaniu aktualizacji iOS. Narzędzie, będące jeszcze w fazie beta, ma jednak wadę. Proces odblokowywania trzeba przeprowadzać za każdym razem po ponownym uruchomieniu iPhone’a. Obecnie obsługiwane są iPhone’y od 5s do modelu X, na których zainstalowany jest iOS 12.3 lub nowszy.

Jeden z użytkowników Reddita udostępnił materiał wideo przedstawiający, jak działa Checkra1n. Oprogramowanie zostało uruchomione Sony Xperii XZ1 Compact z Androidem 10. Smartfon wcześniej zrootowano za pomocą Magisk 20.3.

Serwis XDA Developers przygotował poradnik, który pokazuje, jak wykonać jailbreaka za pomocą smartfona z Androidem. Nie jest to skomplikowane zadanie, co może zachęcić wielu użytkowników do „złamania” iPhone’a. Należy mieć jednak na uwadze, że nie mamy do czynienia z oficjalnym narzędziem wydanym przez Apple i zawsze istnieje ryzyko, że proces zakończy się niepowodzeniem.

źródło: Cult of Mac, XDA Developers, Reddit