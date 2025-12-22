Gdzie się ukryć? Nowa aplikacja z mapą schronów dostępna

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o udostępnieniu nowej aplikacji Gdzie się ukryć, która zawiera mapę schronów. Może z niej skorzystać każdy zainteresowany.

Gdzie się ukryć – nowa aplikacja z mapą schronów

Głównym celem powstania aplikacji jest poprawa poziomu bezpieczeństwa Polaków, którzy teraz będą mogli w wygodny sposób znaleźć pobliski schron, a także poznać mapę z listą schronów na terenie całego roku. Warto zaznaczyć, że aplikacja została stworzona przez specjalistów z Biura Informatyki i Łączności, będącego częścią Państwowej Straży Pożarnej.

Mamy do czynienia z aplikacją internetową, która ma sprawdzić się w trakcie podejmowania właściwych decyzji dotyczących schronienia się w sytuacjach zagrożenia, takich jak ekstremalne zjawiska pogodowe czy napad powietrzny.

Na ten moment baza aplikacji zawiera około 70 tys. obiektów rozmieszczonych na terenie całego kraju. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaznacza, że wymienione obiekty są w stanie zapewnić schronienie dla około 20 mln ludności. Dowiedzieliśmy się także, że baza będzie z czasem uzupełniana o kolejne lokalizacje.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Rząd chwali się, że aplikacja jest intuicyjna, przystępna dla osób w podeszłym wieku, ponadto działa na większości urządzeń oraz oferuje tryb offline. Brzmi to dobrze, aczkolwiek TVN zwraca uwagę na problemy techniczne. U niektórych użytkowników pojawiają błędy związane z wyszukiwaniem miejscowości i adresów, a także problemy z działaniem w trybie offline i poprawnym prowadzeniem do celu.

Miejmy nadzieję, że problemy uda się usunąć wraz z najbliższymi aktualizacjami. Prawdopodobnie ich występowanie wynika z faktu, że aplikacja powstała w kilka miesięcy i pracował nad nią mały zespół.

Jak skorzystać z aplikacji Gdzie się ukryć?

Nowa aplikacja rządowa z mapą schronów dostępna jest na stronie internetowej gdziesieukryc.pl. Można z niej korzystać zarówno na komputerze, jak i na smartfonie czy tablecie.

Oferuje ona możliwość dodania do smartfona. Wystarczy wejść na stronę aplikacji, następnie w menu przeglądarki internetowej wybrać opcję dodania do ekranu głównego. Przykładowo w Google Chrome trzeba kliknąć na przycisk z trzema pionowymi kropkami i wybrać Dodaj do ekranu głównego. Z kolei w Safari na iPhonie należy kliknąć na ikonę Udostępnij i poszukać opcji Do ekranu głównego.