Kolejny iPhone pójdzie w stronę „najpierw masa, potem rzeźba”

Wierzę, że dla wielu osób masa smartfona jest ważnym elementem specyfikacji. W końcu dla każdego „cegła” może zaczynać się z innego pułapu. Jeżeli iPhone’y dotychczas kojarzyły Wam się z lekkością, to zakulisowe wieści o nowym modelu raczej Was nie ucieszą.

Ciężkie życie telefonów

Kiedy na przełomie dekad Apple zaczęło zdobywać coraz większe udziały w rynku telefonów, urządzenia były właśnie w świetnej formie – klasyczne bryły potrafiły ważyć mniej niż 100 gramów, a smartfony pokroju iPhone’a 4 czy Samsunga Galaxy S II mogły pochwalić się masą w okolicach 120-130 gramów.

Rosnące powierzchnie ekranów oznaczały jednak coraz większe gabaryty, a co za tym idzie, większą wagę smartfonów. Biorąc na tapet ultraflagowego smartfona Apple widać, że od 2020 roku gigantowi z Cupertino nie udało się obniżyć jego masy poniżej 220 gramów. Rekord należy w tej dekadzie do iPhone’a 14 Pro Max, który waży około 240 gramów. Wygląda jednak na to, że firma szykuje jeszcze cięższego zawodnika.

iPhone 18 Pro Max będzie smartfonem wagi ciężkiej

Według chińskiego informatora, posługującego się pseudonimem Instat Digital, iPhone 18 Pro Max ma być najcięższym smartfonem, jakiego kiedykolwiek wyprodukowało Apple. Może to oznaczać tylko jedno – jego masa przekroczy 240 gramów. Według autora wpisu, zyska on również nieco grubsze ramki od poprzedników.

Choć „więcej niż 240 gramów” może oznaczać zarówno 241, jak i 249 gramów, to w jednym z poprzednich wpisów ten sam informator wspominał o 10-gramowej różnicy pomiędzy nowym ultraflagowcem a jego poprzednikem. Znając masę iPhone’a 17 Pro Max – 233 gramy – możemy zatem spodziewać się, że kładąc 18 Pro Max na wagę pokaże ona około 243 gramy.

Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądać reprezentacja flagowców w 2026 roku, ale patrząc na tegorocznych rywali, nie wygląda to najlepiej:

Jeżeli zestawimy to również z faktem, że składaki pokroju Samsunga Galaxy Z Fold 7 czy Honor Magic V5 – gdzie dochodzi większy ekran i zawiasy – ważą mniej (odpowiednio: 215 gramów i 222 gramy), Apple musi mieć naprawdę ważny powód, żeby uczynić swojego flagowca aż tak ciężkim.

Najprostsze, co przychodzi do głowy, to oczywiście większa bateria, ale pewni będziemy tego dopiero w dniu premiery iPhone’a 18 Pro Max.