Nowość Xiaomi zadba o Twoje bezpieczeństwo

Xiaomi zaprezentowało nową kamerę monitoringu, która zrywa z dotychczasowym modelem opartym na obowiązkowym korzystaniu z chmury. To rozwiązanie nie tylko poprawia prywatność użytkowników, ale też oferuje znacznie lepszą kontrolę nad zapisem nagrań. Co jeszcze potrafi ten sprzęt?

Xiaomi idzie w monitoring

Xiaomi to marka znana z tego, że nie boi się eksperymentów. Jak widać, teraz chiński producent postanowił nieco mocniej skupić się na segmencie rynku związanych z kamerami służącymi do monitoringu, ponieważ nie jest to już pierwsze tego typu urządzenie w jego portfolio.

Nowa Xiaomi Outdoor Camera 4 (nie mylić z Xiaomi Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition, która również niedawno zaprezentowała firma) to model przeznaczony do zastosowania zewnętrznego, który wyróżnia się na tle konkurencji dwoma elementami, a mianowicie brakiem konieczności korzystania z chmury oraz pełnym wsparciem dla lokalnego przechowywania danych. Użytkownik może zapisać nagrania bezpośrednio na karcie microSD lub na lokalnym serwerze.

Kamera korzysta z pojedynczego sensora o rozdzielczości 8 Mpix i jest w stanie rejestrować obraz w jakości 4K. Do tego wyposażona jest w jasny obiektyw o przysłonie f/1.6. Taki zestaw pozwala na uzyskanie bardzo szerokiego zakresu dynamicznego obrazu oraz kolorowego podglądu w nocy, o ile tylko w otoczeniu znajduje się minimalne źródło światła (np. latarnia uliczna). W sytuacjach całkowitego braku światła kamera automatycznie przełącza się na tryb nocny, korzystając z wbudowanego oświetlenia LED lub diod IR.

Urządzenie zostało przygotowane z myślą o trudnych warunkach atmosferycznych, a więc producent zapewnił mu klasa wodoodporności IP66. Kamera nie ma wbudowanego akumulatora ani panelu solarnego, a więc wymaga zasilania przewodowego, ale za to oferuje również łącze Ethernet, co zapewnia stabilniejszy przesył danych niż połączenie Wi-Fi.

źródło: Xiaomi

Co jeszcze potrafi ten sprzęt?

Wbudowane funkcje oparte o AI pozwalają na inteligentne rozpoznawanie obiektów, co umożliwia kamerze odróżnianie ludzi od zwierząt czy samochodów. W praktyce oznacza to mniej fałszywych alarmów i większą precyzję powiadomień.

Dodatkowo urządzenie oferuje system audio, który pozwala nie tylko słyszeć dźwięki z otoczenia, ale również prowadzić rozmowę z osobą znajdującą się przy kamerze. To ciekawe rozwiązanie np. przy furtce lub w okolicach drzwi wejściowych.

W Chinach Xiaomi Outdoor Camera 4 wyceniono na 308 juanów, chociaż obecnie jej cena wynosi zaledwie 249 junaów, co w przeliczeniu daje około 126 złotych. Na razie urządzenie jest dostępne wyłącznie na rynku chińskim, a informacje o ewentualnej globalnej się jeszcze nie pojawiły.