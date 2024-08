Planujesz kupić iPhone’a 16? Możliwe, że teraz zmienisz zdanie

Wielu fanów Apple już od dłuższego czasu odkłada pieniądze, aby kupić jednego z iPhone’ów 16 w dniu premiery. Możliwe jednak, że najnowsze wieści sprawią, że niektórzy przełożą plany zmiany smartfona na przyszły rok.

W iPhone’ach jest za mało RAM-u

Przez lata Apple w swoich smartfonach stosowało mniej RAM-u niż konkurencja z Androidem, co w wielu scenariuszach nie było odczuwalne. Owszem, ważna jest tutaj optymalizacja iOS, a także fakt, że firma Tima Cooka ma kontrolę zarówno nad oprogramowaniem, jak i sprzętem. Należy jednak pamiętać, że iOS w inny sposób zarządza aplikacjami w tle, dzięki czemu potrzebuje mniej RAM-u, aby zapewnić widoczny efekt sprawności działania.

Wszystko zmieniło się w tym roku, gdy firma zapowiedziała Apple Intelligence. Okazało się wówczas, że rozbudowane modele językowe potrzebują trochę zasobów do działania, gdy są uruchamiane bezpośrednio na urządzeniu – co jest jak najbardziej zrozumiałe. Jeśli chodzi o RAM, to Apple Intelligence wymaga 8 GB.

Mogłoby się wydawać, że 8 GB RAM znajdziemy już w wielu iPhone’ach. Cóż, niekoniecznie. Co prawda taką ilość zapewnia iPhone 15 Pro i 15 Pro Max, ale wszystkie pozostałe modele już nie. Dotyczy to nawet zeszłorocznych smartfonów – iPhone 15 i iPhone 15 Plus nie będą obsługiwać sztucznej inteligencji z Cupertino, bowiem mają tylko 6 GB RAM. Można więc stwierdzić, że dotychczasowa polityka Apple, polegająca na „oszczędzaniu” na RAM-ie, zemściła się na firmie i niestety także na użytkownikach.

iPhone’y 17 dostaną więcej RAM-u

Wszystkie iPhone’y 16, które zostaną zaprezentowane na konferencji Apple już 9 września, pozwolą na korzystanie z Apple Intelligence. Każdy z nich, co jest oczywiste, będzie miał 8 GB RAM. To jednak nie koniec planów firmy związanych z dodawaniem pamięci w smartfonach.

Jak wynika z najnowszych informacji, przyszłoroczne iPhone’y 17 mają dostać 12 GB RAM. Ma to na celu zwiększenie możliwości przetwarzania zadań sztucznej inteligencji na urządzeniach. Po prostu spadnie liczba sytuacji, w których konieczne będzie sięganie po chmurę. Wypada dodać, że 12 GB RAM może trafić tylko do droższych modeli Pro, ale pozostałe warianty otrzymają 8 GB RAM.

Dlaczego już teraz Apple nie może zastosować 12 GB RAM? To pytanie ma sens tym bardziej, że nie jest to żadne wyzwanie – konkurencja z Androidem oferuje 12 GB i nawet więcej RAM-u. Złośliwi pewnie stwierdzą, że łatwiej będzie zachęcić do kupna iPhone’ów 17, gdy różnica względem poprzedniej generacji będzie bardziej odczuwalna, a „teraz jest jeszcze zbyt wcześnie, aby wyskakiwać z takich innowacji”.

Miejmy tylko nadzieję, że polityka firmy nie wpłynie znów negatywnie na użytkowników, którzy wydali niemałe pieniądze na zakup smartfona. W końcu za rok lub dwa lata może okazać się, że kolejne nowe rozwiązania potrzebują minimum 12 GB RAM, a niedawno zakupiony iPhone 16 Pro z 8 GB RAM jest niewystarczający.

Nowe MacBooki z układami Apple M4 coraz bliżej

Apple w tym roku dość nietypowo zaczęło wprowadzać nową generację procesorów. Otóż to iPad Pro 2024 był pierwszym urządzeniem, w którym zastosowano układ Apple M4. To dziwne, bo dotychczas pierwszeństwo miały komputery. Nie oznacza to jednak, że Maci zostaną pominięte – modele z M4 już niebawem powinny zadebiutować.

Według DigiTimes, łańcuch dostaw Apple właśnie rozpoczyna masową produkcję 14-calowych i 16-calowych MacBooków Pro, w których znajdą się procesory z rodziny Apple M4. Zapowiada to zbliżającą się premierę nowych laptopów, które możemy zobaczyć już jesienią tego roku – poprzednia generacja MacBooków Pro z Apple M3 została pokazana pod koniec października 2023 roku.

Nowe procesory mogą okazać się jedną z nielicznych zmian. Nic nie zapowiada, aby Apple miało zdecydować się na przeprojektowanie dotychczasowej konstrukcji lub inne większe nowości.