Premiera iPhone’ów 16 za pasem. Co wiemy na temat nowych smartfonów Apple?

Prawdopodobnie w przyszłym miesiącu odbędzie się najważniejsza, tegoroczna konferencja Apple. To właśnie na niej poznamy iPhone’y 16 i inne sprzętowe nowości. Co już wiemy na temat nowych smartfonów z Cupertino?

iPhone 16 i 16 Plus – „nowy” projekt tyłu, ale raczej będzie nudno

Tegoroczna linia smartfonów Apple ma przypominać to, co dostaliśmy w zeszłym roku. Otrzymamy podstawowy model, jego większy wariant, a także dwa modele Pro, tutaj również z mniejszym i większym ekranem. Zacznijmy więc od iPhone’a 16 i 16 Plus, bowiem to właśnie one będą otwierać nową ofertę.

Odnoszę wrażenie, że w Cupertino lubią bawić się ułożeniem aparatów z tyłu podstawowych iPhone’ów. W tym roku ponownie mamy doczekać się zmiany w tej kwestii. Otóż aparat ultraszerokokątny znajdzie się tuż pod tym głównym, podobnie jak w modelach oznaczonych liczbami 11 i 12, jednak sama „wyspa” będzie mniejsza. Przypomina to też układ z iPhone’a X, ale ze sporo większymi obiektywami. Miejmy nadzieję, że Apple nie ograniczy się wyłącznie do takich zmian i zaserwuje nam widoczną poprawę jakości zdjęć. Dowiedzieliśmy się jeszcze, że aparat ultraszerokokątny wciąż będzie miał 12 Mpix.

iPhone’a 16 i 16 Plus łączyć będzie również RAM – w obu modelach dostaniemy 8 GB RAM, czyli o 2 GB więcej niż w poprzednikach. Zmiana wynika przede wszystkim z wdrożenia Apple Intelligence, która do działania wymaga właśnie minimum 8 GB pamięci. Pozostaje trzymać kciuki, że sztuczna inteligencja Apple będzie dostępna również w Europie, bo w innym przypadku w sprzedaży pojawią się urządzenia gorsze niż w USA. Nie zanosi się, aby stało się to w dniu premiery, ale może w ciągu kolejnych miesięcy nastąpi zmiana.

iPhone 15 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Sercem będzie układ Apple A18, który zostanie wykonany w procesie 3-nm drugiej generacji, tak samo jak mocniejszy A18 Pro przeznaczony do droższych „Szesnastek” Pro. Użytkownik do dyspozycji otrzyma 128, 256 lub 512 GB na dane. W iPhonie 16 ma znaleźć się akumulator o pojemności 3561 mAh, czyli większy niż w iPhonie 15 – 3349 mAh . Z kolei 16 Plus zostanie wyposażony w akumulator 4006 mAh – iPhone 15 Plus ma 4383 mAh. Wersja z „Plusem” z mniejszym akumulatorem, bez konkretnego powodu? Stawiam, że akurat ta informacja niekoniecznie jest wiarygodna.

Niestety, ekrany nadal zapewnią odświeżanie tylko 60 Hz, a ich przekątne pozostaną niezmienione – 6,1 i 6,7 cala. Ceny modelu 16 mają startować od 799 dolarów, a 16 Plus ma zaczynać się od 899 dolarów. Oznacza to, że przynajmniej na rynku amerykańskim ceny pozostaną na tym samym poziomie, co w zeszłym roku.

Co przyniesie iPhone 16 Pro i 16 Pro Max?

Jeśli masz w planach zakup nowych iPhone’ów Pro i chcesz, aby każdy wiedział, że posiadasz model z linii 16, to prawdopodobnie musisz zdecydować się na nowy wariant kolorystyczny. Ma ona nazywać się Titan Desert i być czymś pomiędzy złotym a brązowym. Będzie to konieczne, bowiem Apple nie ma w planach widocznych z większej odległości zmian w konstrukcji.

iPhone 15 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

W 16 Pro dostaniemy 6,3-calowy ekran, natomiast w 16 Pro Max 6,9-calowy, niezmiennie z odświeżaniem 120 Hz. Owszem, ekrany będą trochę większe niż w poprzednikach – iPhone 15 Pro ma 6,1 cala, a 15 Pro Max 6,7 cala- tylko że nie będzie to zmiana widoczna na pierwszy rzut oka, więc – jak już wspomniałem – dla osób chcących się wyróżnić pozostanie nowy wariant kolorystyczny. Firma Tima Cooka nie zamierza zrezygnować z Dynamic Island, czyli nie należy nastawić się przykładowo na aparat ukryty pod ekranem.

Z tyłu obudowy dostaniemy dobrze znany układ trzech aparatów, aczkolwiek aparat ultraszerokokątny ma mieć 48 Mpix zamiast dotychczasowych 12 Mpix. W obu modelach będziemy mogli korzystać z 5-krotnego zoomu optycznego (teleobiektyw Tertaprism), co wcześniej było zarezerwowane wyłącznie dla 15 Pro Max.

Wydajność na wysokim poziomie zapewni procesor Apple 18 Pro. Najpewniej do dyspozycji dostaniemy 8 GB RAM i dostępne będą trzy wersje pamięciowe – 256 GB, 512 GB i 1 TB. Model 16 Pro zostanie wyposażony w akumulator 3355 mAh (15 Pro ma 3274 mAh), a większy 16 Pro Max zapewni 4676 mAh (15 Pro Max ma 4441 mAh). Oba smartfony będą obsługiwać Wi-Fi 7, podczas gdy podstawowe iPhone’y 16 Wi-Fi 6E.

The iPhone 16 lineup overview pic.twitter.com/5kVTgCNI25 — Apple Hub (@theapplehub) August 17, 2024

Ceny na rynku amerykańskim mają startować od 1099 dolarów za 16 Pro, czyli o 100 dolarów więcej niż za 15 Pro w dniu premiery, ale w jego przypadku wersje pamięciowe zaczynały się od 128 GB. Za iPhone’a 16 Pro Max trzeba będzie zapłacić minimum 1199 dolarów, czyli tutaj bez zmian względem poprzednika.

Premiery serii iPhone 16 spodziewamy się 10 września 2024 roku.