Już niedługo Twój iPhone może mieć całkiem nowe zastosowanie

Apple stale rozwija funkcje swojego ekosystemu, a nową, potencjalnie rewolucyjną usługą, może być możliwość odblokowywania wynajmowanych samochodów za pomocą cyfrowego klucza w iPhonie. Obecnie cyfrowe klucze samochodowe dostępne są tylko dla ograniczonej liczby producentów, ale Apple ma plan, by rozszerzyć dostępność tej funkcji.

iPhone zamieni się w klucz do wynajmowanego samochodu

Apple już teraz oferuje cyfrowe klucze samochodowe w aplikacji Apple Wallet, wspierając auta takich marek, jak BMW, Mercedes, a także pojazdy należące do grupy Hyundai/KIA. Teraz firma planuje rozszerzyć te funkcje, by działały także w ramach flot samochodów wynajmowanych. Oznacza to, że w przyszłości możliwe będzie nie tylko rezerwowanie samochodów przez aplikację, ale także uzyskiwanie do nich dostępu za pomocą cyfrowego klucza na iPhonie, bez potrzeby odbierania fizycznego klucza z wypożyczalni.

Plany Apple zakładają, że klucze te będą wydawane po potwierdzeniu tożsamości użytkownika, a następnie zdalnie możliwią odblokowywanie, blokowanie i uruchamianie samochodu. Wszystko to ma na celu zwiększenie wygody użytkowników i zmniejszenie formalności przy wynajmie pojazdów.

Według giganta z Cupertino, rozwój tej technologii może nastąpić szybciej, niż się spodziewamy, ponieważ coraz więcej marek samochodowych zaczyna wspierać technologię cyfrowych kluczy​.

Czy cyfrowe klucze staną się standardem?

Chociaż na razie cyfrowy klucz samochodowy działa tylko w niektórych modelach obsługujących NFC lub UWB, Apple planuje dynamiczny rozwój tej technologii. Współpraca z gigantami wynajmu samochodów może sprawić, że rozwiązanie to stanie się powszechnie dostępne nie tylko dla użytkowników premium, ale także dla osób korzystających z wynajmowanych pojazdów.

Obecnie cyfrowe klucze Apple obsługują także funkcję automatycznego blokowania po oddaleniu się od pojazdu czy zdalnego uruchamiania silnika. Apple ma nadzieję, że coraz więcej samochodów będzie oferować wsparcie dla tej technologii, co może sprawić, że cyfrowe klucze staną się standardem nie tylko w prywatnych pojazdach, ale również w usługach carsharingu i wynajmie.

Trzeba przyznać, że sam pomysł Giganta z Cupertino jest naprawdę świetny. Każdy, kto wynajmował samochód np. lecąc na wakacje wie, ile czasu może zająć znalezienie biura firmy m.in. na wielkich lotniskach. Możliwość posiadania kluczyków w swoim iPhonie byłoby wielkim ułatwieniem.