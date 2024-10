Powstaną dwa warianty iPhone’a SE 4? To możliwe

iPhone SE 4, który ma zadebiutować w 2025 roku, wzbudza coraz większe zainteresowanie. Nie tylko z powodu jego nowego designu, ale również dlatego, że Apple może wprowadzić na rynek dwa warianty tego budżetowego modelu. Dotychczas seria SE była skierowana do użytkowników poszukujących przystępnego cenowo iPhone’a, a najnowsze doniesienia sugerują, że Apple rozważa wprowadzenie też większego wariantu – iPhone’a SE 4 Plus.

Co już wiemy o iPhonie SE 4?

Jak wynika z wcześniejszych doniesień, nadchodzący iPhone SE 4 będzie wzorowany na designie iPhone’a 14, co oznacza, że po raz pierwszy w historii tej serii zobaczymy ekran z Face ID oraz notchem. Zgodnie z najnowszymi informacjami, telefon zostanie wyposażony w 6,1-calowy wyświetlacz OLED, co jest znaczącym ulepszeniem w porównaniu do poprzednich modeli SE, które korzystały z technologii LCD. Procesor A18, który znajdzie się w iPhonie SE 4, ma być wykonany w 3 nm procesie technologicznym.

iPhone SE 4 ma być wyposażony w 8 GB RAM, co pozwoli mu na obsługę zaawansowanych aplikacji, a także technologii Apple Intelligence, czyli sztucznej inteligencji rozwijanej przez firmę z nadgryzionym jabłkiem w logo. Urządzenie ma również mieć aparat główny 48 Mpix oraz własny modem 5G, zaprojektowany przez Apple, który zastąpi dotychczas wykorzystywane modemy Snapdragon​​.

Apple chce jeszcze jedną wersję budżetowego modelu?

Co ciekawe, Apple może nie poprzestać na jednym modelu iPhone SE 4. Zdjęcia opublikowane przez japoński kanał Macotakara sugerują, że Apple testuje również iPhone’a SE 4 Plus.

Ten większy model miałby otrzymać 6,5-calowy wyświetlacz, co stanowiłoby dodatkową opcję dla osób preferujących większe ekrany. Jest to jednak spekulacja, ponieważ Apple jeszcze oficjalnie nie potwierdziło istnienia tego modelu.

Wygląda na to, że decyzja o wprowadzeniu iPhone’a SE 4 Plus na rynek nie została jeszcze podjęta, ale jeśli taki model trafi do sprzedaży, moglibyśmy oczekiwać bardziej rozbudowanej wersji budżetowego iPhone’a, która zaoferuje większy ekran i zapewne wyższą cenę.

Apple z powodzeniem może stworzyć smartfon, który będzie rywalizował z większymi budżetowymi modelami innych producentów​.