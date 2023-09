Jaką pojemność mają akumulatory w iPhone’ach 15? Znamy już odpowiedź

Premierę nowych smartfonów Apple z linii iPhone 15 mamy już za sobą. WIemy już o nich prawie wszystko, ale firma z Cupertino nie podzieliła się bardziej szczegółowymi informacjami na temat akumulatorów. Na szczęście pomoc przyszła z innej strony.

Jaką baterię ma iPhone 15?

Brak oficjalnych informacji na temat akumulatorów nie powinien być zaskoczeniem. Apple przyzwyczaiło nas tego, że takimi danymi niezbyt chętnie się chwali. Możemy tylko przeczytać, ile godzin nowe smartfony wytrzymają podczas odtwarzania dźwięku czy słuchania muzyki. Jeśli chcemy poznać chociażby pojemność zastosowanych akumulatorów, to pomocy trzeba szukać u innych źródeł.

iPhone 15 (fot. Apple)

Na szczęście, taka pomoc właśnie nadeszła. Odpowiednie informacje pojawiły się w chińskiej bazie danych organów regulacyjnych. Na ich podstawie możemy już stwierdzić, że w iPhone’ach 15 znalazły się akumulatory o większej pojemności niż w poprzedniej generacji smartfonów Apple.

Owszem, pojemność jest większa, ale tylko nieznacznie – niestety, nie sprawdziły się przewidywania o sporo większych akumulatorach. Dokładne dane przedstawiają się następująco:

iPhone 15 – 3349 mAh (iPhone 14 ma 3279 mAh),

iPhone 15 Plus – 4383 mAh (iPhone 14 Plus ma 4325 mAh),

iPhone 15 Pro – 3274 mAh (iPhone 14 Pro ma 3200 mAh),

iPhone 15 Pro Max – 4422 mAh (iPhone 14 Pro Max ma 4323 mAh).

W kwestii ładowania Apple podaje identyczne zalecenia dla każdego nowego iPhone’a 15. Ładowanie bezprzewodowe to 7,5 W lub 15 W, ale tylko podczas korzystania z ładowarki obsługującej MagSafe. W przypadku ładowania za pomocą kabla firma sugeruje korzystanie z ładowarki o mocy 20 W lub wyższej. Sugeruje to, że pod tym względem nic się nie zmieniło w porównaniu do iPhone’ów 14.

Funkcja ograniczenia poziomu naładowania akumulatora

Skoro jesteśmy przy temacie akumulatorów, to wypada wspomnieć o funkcji, która została odkryta przez serwis 9to5Mac. Otóż kod znaleziony w iOS 17 RC sugeruje, że w nowych iPhone’ach pojawi się możliwość ograniczenia maksymalnego poziomu naładowania akumulatora.

Użytkownik będzie mógł ustalić maksymalny poziom naładowania – np. 80%. W założeniach ma to przedłużyć żywotność akumulatora. To rozwiązanie kojarzy mi się głównie z samochodami elektrycznymi, w których również możemy ustawić do jakiego poziomu chcemy naładować akumulator. Warto jeszcze wspomnieć, że Apple oferuje już funkcję Zoptymalizowane ładowanie baterii, która automatycznie steruje ładowaniem w taki sposób, aby poprawić żywotność akumulatora.

Nie jest jeszcze pewne, czy omawiana funkcja będzie dostępna od razu w modelach z linii iPhone 15 czy zostanie wprowadzona później, w jednej z aktualizacji. Nie wiadomo też, czy zobaczymy ją w starszych smartfonach Apple – obecnie nie jest dostępna na modelach z zainstalowanym iOS 17 RC.

Nowe iPhone’y mają już USB-C (fot. Apple)

Apple A17 Pro to tylko nieznaczny wzrost wydajności

iPhone 15 Pro, a także większy 15 Pro Max, zostały wyposażone w nowy procesor Apple A17 Pro. Został on wykonany w 3-nanometrowym procesie i ma charakteryzować się większą wydajnością oraz lepszą efektywnością energetyczną względem A16 Bionic.

Niestety, jak wynika z pierwszych zauważonych testów, które pojawiły się w bazie Geekbench, skok wydajności jest niewielki i zauważalny przede wszystkim w operacjach jednordzeniowych – tutaj około 10%. Nowy układ w operacjach jednordzeniowych osiągnął wynik 2914 punktów, a w zadaniach wykorzystujących wiele rdzeni – 7199 punktów. Dla porównania, A16 Bionic w iPhonie 14 Pro Max wykręca odpowiednio 2644 i 7073 punktów.

Oczywiście wyniki A17 Pro są świetnie, jak na układ ARM zamontowany w smartfonie, ale niewielki skok względem poprzednika może być rozczarowujący.