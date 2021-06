Zamiast małego iPhone’a mini będzie ogromny, „niedrogi” iPhone

The bigger the better – z takiego założenia zdaje się wychodzić zdecydowana większość klientów, dlatego iPhone 12 mini okazał się niewypałem. Apple co prawda w tym roku wprowadzi na rynek jego następcę, ale w 2022 roku zastąpi go znacznie większym, „niedrogim” modelem.

Koniec iPhone’a mini jest bliski

Spodziewaliśmy się, że iPhone 12 mini zmieni rynek smartfonów. Ku naszemu rozczarowaniu, tak się jednak nie stało. High-endowy, kompaktowy model sprzedaje się tak słabo, że Apple przedwcześnie zakończyło jego produkcję, bo nie było sensu jej kontynuować. Gigant z Cupertino nie zamierza zmieniać swoich planów wydawniczych na 2021 rok, dlatego jesienią zostanie zaprezentowany ulepszony iPhone 13 mini, ale ten już nie doczeka się bezpośredniego następcy prawdopodobnie nigdy.

źródło: Apple

Kolejna generacja, która zostanie zaprezentowana jesienią 2022 roku, również jednak będzie składała się z czterech modeli, lecz zamiast wersji mini pojawi się „niedrogi” wariant Max. Według najnowszych doniesień, iPhone 14 Max zaoferuje wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala i ma kosztować mniej niż 900 dolarów, co uczyni go najtańszym smartfonem z 6,7-calowym ekranem w ofercie Apple, ponieważ model 12 Pro Max kosztuje od 1099 dolarów.

Jednocześnie mówi się również, że seria iPhone 14 może zostać wyposażona w podekranowe czytniki linii papilarnych i funkcję nagrywania wideo w 8K, a modele z dopiskiem „Pro” dodatkowo też w aparaty o ultraszerokim kącie widzenia z sensorami o rozdzielczości 48 Mpix. Co więcej, te ostatnie podobno będą także miały ekrany z otworem zamiast notcha.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

To jednak jeszcze nie wszystkie smartfony, jakie Apple podobno planuje wprowadzić na rynek w 2022 roku. Już w jego pierwszej połowie ma zadebiutować kolejna generacja iPhone’a SE, która zostanie wyposażona w nowy procesor i modem 5G. Według analityka Ming-Chi Kuo, będzie to najtańszy model obsługujący sieć piątej generacji w historii Apple.

Niestety, jego cena na tę chwilę nie jest znana, ale prawdopodobnie będzie wyższa niż aktualnie dostępnego modelu, który w Stanach Zjednoczonych kosztuje od 399 dolarów, natomiast w Polsce w sklepie producenta od 2199 złotych.