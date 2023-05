Korzystasz z Blue Media? Szykują się spore zmiany

Spółkę Blue Media możecie kojarzyć przede wszystkim z opłacaniem rachunków. Marka oferuje jeden z najbardziej popularnych w naszym kraju systemów szybkiej płatności za rachunki online oraz płatności automatycznej. Teraz firma zapowiedziała spore zmiany związane rebrandingiem. Jakie są jego szczegóły?

W co zmieni się Blue Media?

Przy okazji ogłaszania zmian związanych z rebrandingiem marki, firma przypomina, że na polskim rynku obecna jest już od 1999 roku. Blue Media podkreśla, że jest w naszym kraju pionierem we wprowadzaniu rozwiązań, takich jak doładowania telefonów komórkowych online, szybkie płatności za rachunki czy wreszcie najnowszy z dużych pomysłów firmy, czyli płatności automatyczne Autopay za przejazdy na autostradach.

Marka przyznaje, że właśnie wprowadzenie Autopay było przełomowym momentem w działalności firmy, co potwierdzają także słowa współzałożyciela, a zarazem CEO Blue Media – Andrzeja Antonia: Wraz z Autopay do firmy weszła nowa energia, dynamika i pomysły na działanie. Zapragnęliśmy sięgnąć po więcej.

Przy okazji omawiania zmian firma pochwaliła się, że w zeszłym roku za pomocą jej systemów dokonano 600 mln transakcji, których łączny obrót przekroczył kwotę 40 mld złotych. Z usług Blue Media korzysta 35 tysięcy firm, a każdego miesiąca płatności online dokonuje 10 mln osób. Sam jestem jedną z nich – to prosty i wygodny sposób opłacenia rachunków, np. za internet.

Firma w swoim komunikacie podzieliła się szczegółami dotyczącymi zmian, jakie zamierza wprowadzić. Pierwszym etapem rebrandingu jest prezentacja tzw. marki parasolowej Autopay. Pod nią docelowo działać ma kilka spółek należących do grupy, w tym Blue Media.

Nasza firma zawsze miała wyjątkową startupową energię, byliśmy inicjatorami zmian technologicznych na rynku, ale zawsze pozostawaliśmy w pewnym sensie w tle, jako zaufany i sprawdzony partner dla biznesu, który zapewnia bezpieczeństwo płatności klientów. Teraz chcemy, by nasi użytkownicy bliżej nas poznali nasze wartości i markę. Andrzej Antoń, CEO Blue Media

Zmienia się także logo

Od tej pory Blue Media działać będzie „pod płaszczem” marki Autopay. Zmienia się nie tylko to, ale również identyfikacja wizualna marki. Nowe logo nadal zawiera w sobie literę „A”, jednak została ona połączona z symbolem klasycznego przełącznika znanego z aplikacji mobilnych. W zasadzie wygląda to jak, jego połowa obrócona o 90 stopni, by znaleźć się w pionowym położeniu.

Nowe logo Autopay (źródło: Autopay)

Zmodyfikowana została także kolorystyka, co widoczne jest już na stronie internetowej Autopay. Znany do tej pory z Blue Media niebieski kolor został połączony z pistacjowym odcieniem, który pojawia się już na nowych grafikach promujących zmiany.