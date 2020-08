Nowe iPhone’y nie zadebiutują we wrześniu. Poczekamy na nie dłużej

Przez wiele lat Apple prezentowało nowe iPhone’y we wrześniu. To tradycja, do której zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Według najnowszych informacji, iPhone 12 może jednak zadebiutować kilka tygodni później.

Nowe iPhone’y mogą być tym, na co czeka wielu klientów

Apple bardzo powoli dozuje nowe rozwiązania w swoich smartfonach, dlatego klienci nierzadko muszą wykazać się nie lada cierpliwością, aby w końcu otrzymali sprzęt, który spełni ich oczekiwania.

Co roku mówi się bowiem o „supercyklu”, czyli okresie, w którym sprzedaż iPhone’ów mocno się podniesie po premierze nowych modeli, ale w ostatnich latach ani razu nie sprawdziły się przewidywania różnych analityków. W tym w końcu możemy być świadkami tego zjawiska, choć klienci będą musieli poczekać nieco dłużej, aż wydadzą swoje pieniądze na nowego iPhone’a.

iPhone 12 i iPhone 12 Pro nie zadebiutują we wrześniu

To była już wieloletnia tradycja, że Apple prezentowało nowe iPhone’y we wrześniu. Jakiś czas temu mówiło się, że smartfony z serii iPhone 12 zadebiutują 9 września, czyli tego samego dnia, co Motorola RAZR 2 5G.

Kilka dni temu sam zainteresowany zapowiedział, że nowe iPhone’y trafią do sklepów nie we wrześniu, a kilka tygodni później. Wrześniowa premiera wciąż jednak wydawała się prawdopodobna, ponieważ z podobną sytuacją mieliśmy już do czynienia w przypadku iPhone’a XR.

iPhone 12 (Max) i iPhone 12 Pro (Max) – najważniejsze informacje (źródło: FRONT PAGE TECH)

Według najnowszych informacji, seria smartfonów iPhone 12 zostanie zaprezentowana dopiero 12 października 2020 roku (poniedziałek) i już tego dnia ruszy ich przedsprzedaż, ale… tylko modeli podstawowych, tj. tych bez dopisku „Pro”. Wysyłki mają natomiast rozpocząć się tydzień później, od 19 października br.

iPhone 12 Pro i 12 Pro Max będą zaś dostępne dopiero od listopada, ale wciąż nieznana jest konkretna data. Nie ma też pewności, że podane tu terminy ponownie się nie zmienią. Wiele zależy od tego, jak będzie rozwijać się sytuacja związana z globalną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19, bowiem to właśnie ona z dużym prawdopodobieństwem pokrzyżowała plany Apple.

Przy okazji dowiedzieliśmy się też, że Apple Watch series 6 i nowe iPady zostaną wprowadzone na rynek w tygodniu, rozpoczynającym się 7 września. Apple ma po prostu przygotować informację prasową na ich temat i rozpocząć sprzedaż tych urządzeń bez większej pompy.