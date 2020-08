Tę datę powinni zapisać w kalendarzu wszyscy, którzy czekają na nową składaną Motorolę!

Pierwszy składany smartfon Motoroli spotkał się z raczej umiarkowanie ciepłym przyjęciem wśród klientów, jednak wciąż nie brakuje osób, które czekają na kolejną odsłonę Motki z klapką. Wiemy już, kiedy zadebiutuje Motorola RAZR 2 5G!

Pierwsza Motorola RAZR to dopiero początek reaktywacji serii RAZR

Nie można powiedzieć, że Motorola RAZR jest najlepszym składanym smartfonem na rynku. Urządzenie pod względem specyfikacji mocno odstaje od bezpośredniej konkurencji, lecz jednocześnie wygląda zjawiskowo, a przynajmniej w oczach osób, które mają sentyment to marki RAZR, w tym moich.

Byłoby jednak nie fair, gdybyśmy skreślili Motorolę po jednym składanym smartfonie. Marka dopiero się rozkręca i właśnie zapowiedziała nadchodzącą premierę nowego modelu, który zaoferuje więcej w lepszej formie.

Motorola RAZR 2 5G – data premiery

Motorola rozesłała informację do mediów, aby zarezerwowały sobie one datę 9 września 2020 roku. Producent udostępnił załączony poniżej GIF, który zdaje się jednoznacznie sugerować, że powinniśmy się spodziewać premiery nowego składanego smartfona z serii RAZR. Tym bardziej, że zadeklarował też, iż na konferencji online zamierza „ponownie odwrócić wrażenia z użytkowania smartfona” (oryg. „flip the smartphone experience once again”).

Motorola RAZR 2 5G – oficjalna zapowiedź premiery (źródło: Motorola via Android Authority)

Zbliżająca się prezentacja nowej, składanej Motki nie jest dla nas żadną niespodzianką, ponieważ mówiło się o tym już od dłuższego czasu. W końcu jednak poznaliśmy datę jej premiery, zatem możemy już zacząć odliczać dni – zostały do niej równe cztery tygodnie.

Jaka będzie Motorola RAZR 2 5G?

Niedawno do sieci wyciekł render pokazujący, jak ma wyglądać Motorola RAZR 2 5G. Widać kilka różnic względem Motoroli RAZR 2019 – nie ma na przykład czytnika linii papilarnych na „podbródku” i jednocześnie zdaje się on też być nieco mniejszy niż w poprzedniku.

Tak najprawdopodobniej będzie wyglądać Motorola RAZR 2 5G (źródło: Evan Blass)

Według nieoficjalnych informacji, Motorola RAZR 2 5G zaoferuje m.in. 6,2-calowy wyświetlacz główny, procesor Qualcomm Snapdragon 765G ze zintegrowanym modemem 5G, aż 256 GB pamięci wbudowanej oraz aparat o rozdzielczości 48 Mpix na zewnątrz i 20 Mpix wewnątrz.

Co ciekawe, mówi się również, że Motorola RAZR 2 5G będzie miała także Dual SIM (nano SIM + eSIM), aczkolwiek nie można wykluczyć, że zaoferuje go jedynie wersja dostępna w Chinach, choć trzymam kciuki, aby tak się nie stało.

Na razie nie znamy ceny nowej składanej Motki, lecz nie będzie niespodzianką, jeśli okaże się ona wyższa niż Motoroli RAZR z 2019 roku (dla przypomnienia, w Stanach Zjednoczonych ustalono ją na 1499 dolarów, a w Polsce na 7299 złotych). Z drugiej strony, mając na względzie konkurencję w postaci Galaxy Z Flip (5G), Lenovo powinno zacząć stosować bardziej przyjazną dla portfeli klientów politykę cenową.