Scheda po iPhonie XR. Najpopularniejszym smartfonem początku 2020 roku został iPhone 11

Nie od dziś wiadomo, że smartfony Apple są bardzo popularne. Jak bardzo? Do tego stopnia, że najlepiej sprzedającym się modelem smartfona na świecie został w ostatnich miesiącach iPhone 11.

Smartfonowe dziedzictwo

W ubiegłym roku iPhone XR był przez dużą część roku najlepiej sprzedającym się smartfonem na świecie. Złożyło się na to kilka czynników, ale jednym z głównych była cena – niewygórowana, jak na telefon od Apple, a jednocześnie na tyle wysoka, by dawać kupującym wrażenie, że oto mają do czynienia ze sprzętem z wyższej półki.

Apple postanowiło pójść za ciosem i zaoferowało jesienią 2019 roku iPhone’a 11, który wydaje się kontynuować tradycję swojego poprzednika – a przynajmniej jest na najlepszej drodze do tego. Zgodnie z raportem analityków z firmy Omdia, najważniejszym smartfonem pierwszego kwartału 2020 roku został właśnie iPhone 11.

iPhone 11 najchętniej kupowanym smartfonem Q1 2020

Od stycznia do marca 2020 roku Apple dostarczyło do sklepów na całym świecie 19,5 mln iPhone’ów 11. Co ciekawe, nawet początek epidemii koronawirusa nie miał aż tak wielkiego wpływu na popyt, jak sądzono. Dostawy w porównaniu z tymi, które osiągnął iPhone XR rok wcześniej, były większe o prawie 6 mln sztuk.

„Przez ponad 5 lat nawet przy zmieniających się warunkach na rynku mobilnym i w globalnej gospodarce – jedna rzecz pozostała niezmienna w branży smartfonów: Apple zawsze zajmowało pierwszą lub drugą lokatę w rankingu Omdii, dotyczących najlepiej sprzedających się modeli smartfonów. Sukces Apple jest wynikiem oferowania stosunkowo niewielkiej liczby modeli. Dzięki temu firma może skoncentrować się na małej liczbie produktów, które kierowane są do szerokiego grona konsumentów i sprzedają się w bardzo dużych ilościach.”

– Jusy Hong, dyrektor ds. badań smartfonów w Omdia

Kolejne miejsce na liście najlepiej sprzedających się smartfonów zajmuje Samsung z Galaxy A51 – osiągnął wynik 6,8 mln sztuk. Świetne wyniki wykręciły też modele Xiaomi – Redmi Note 8 oraz Redmi Note 8 Pro zajęły trzecią i czwartą pozycję. Chiński producent wyposażył sklepy w odpowiednio 6,6 mln i 6,1 mln sztuk urządzeń.

Reszta rankingu jest zdominowana przez inne modele Apple i Samsunga, wykazując ponad wszelką wątpliwość, kto „dzieli i rządzi” w świecie smartfonów.

Wśród smartfonów 5G na razie spokój

Przez pierwsze trzy miesiące 2020 roku na rynku nie było dostępnych zbyt wiele smartfonów z modemem 5G, więc zestawienie ich sprzedaży nie jest zbyt rozbudowane.

Najlepsze wyniki zaliczył Samsung Galaxy S20+ 5G, a kolejne były modele Huawei – Mate 30 5G oraz Mate 30 Pro 5G. Lista ta będzie znacznie bardziej rozwinięta pod koniec bieżącego roku, kiedy do oferty poszczególnych producentów wejdzie całe mnóstwo urządzeń oferujących łączność z sieciami bezprzewodowymi nowej generacji.

źródło: Omdia