Ciężka sprawa: iPad Pro 12,9″ z Magic Keyboard waży więcej niż MacBook Air

Co ciekawe, największy wariant iPada Pro wraz z oryginalną klawiaturą z gładzikiem waży więcej niż 13-calowy MacBook Air.

iPad Pro z dołączaną klawiaturą nie jest taki lekki

Wraz z odświeżonymi, tegorocznymi iPadami Pro w sklepie Apple pojawiło się interesujące akcesorium. Firma z Cupertino zdecydowała się bowiem na wprowadzenie klawiatury Magic Keyboard, pełniącej również rolę etui dla topowych tabletów. Owszem, etui z fizycznymi klawiszami były już oferowane wcześniej, ale nie były wyposażone w gładzik.

Magic Keyboard, w połączeniu z iPad OS 13.4, zmienia sposób nawigacji po interfejsie iPada. Nie musimy już sięgać do dotykowego wyświetlacza – podobnie jak w laptopach, wykonując ruchy na gładziku, poruszamy kursorem. Warto jeszcze dodać, że klawisze są podświetlane, co może zwiększyć komfort pisania w ciemniejszych pomieszczeniach czy nocą.

Czy właśnie otrzymaliśmy tablet, który może zastąpić laptopa? Niekoniecznie. Nadal to MacBook zapewnia chociażby dostęp do bardziej profesjonalnego oprogramowania. No dobrze, ale może iPad Pro lepiej sprawdzi się jako urządzenie przenośne? W końcu nie każdy potrzebuje korzystać z narzędzi dostępnych tylko na macOS, a sięgając po tablet nie trzeba będzie nosić przy sobie kilkuset dodatkowych gramów. Cóż, to zależy.

Oczywiście, 12,9-calowy iPad Pro waży znacznie mniej niż 13-calowy laptop Apple. Jednak łącznie z Magic Keyboard nie jest już taki lekki. Apple nie chwali się wagą wspomnianej klawiatury, co w sumie nie powinno dziwić – okazuje się, że waży ona 710 gramów. Dla porównania, sam iPad Pro 12,9″ jest lżejszy i ma 641 gramów.

Po podłączeniu klawiatury do dużego iPada otrzymujemy więc łącznie 1351 gramów. Sprawia to, że taki zestaw waży więcej niż MacBook Air (1290 gramów) i zbliża się do 13-calowego MacBooka Pro (1370 gramów). Należy jeszcze zauważyć, że wymienione laptopy nie są najlżejszymi w historii Apple – niedawno wycofany MacBook 12″ miał 970 gramów.

Różnica między MacBookiem Air a 12,9-calowym iPadem Pro z Magic Keyboard nie jest duża, to tylko kilkadziesiąt gramów. Mimo tego, po tablecie, nawet z dodatkowym akcesorium, oczekujemy odczuwalnie mniejszej masy. Cóż, osobom szukającym lżejszego urządzenia pozostaje wybrać iPada Pro 11″ – 1072 gramów razem z klawiaturą.

Nie tylko więcej gramów, ale też więcej zapłacimy

Podstawowy wariant MacBooka Air z procesorem Intel Core i3 i dyskiem SSD 256 GB kosztuje 4999 zł. Okazuje się, że na zakup iPada Pro z opcjonalną klawiaturą Magic Keyboard, niezależnie od rozmiaru ekranu, będziemy musieli wydać więcej:

iPad Pro 11″ 128 GB + klawiatura – 5398 zł

iPad Pro 12,9″ 128 GB + klawiatura – 6598 zł

Jasne, iPad Pro ma sporo zalet i wybranych scenariuszach sprawdzi się lepiej od MacBooka. Jednak przy obecnych cenach, biorąc pod uwagę oryginalne akcesoria Apple, dla sporego grona klientów nie będzie on naprawdę ciekawą alternatywą.

