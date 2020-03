Apple aktualizuje iOS i iPadOS. Nowe wersje wnoszą kilka przydatnych zmian

Dzisiejszego wieczoru firma Apple udostępniła wszystkim użytkownikom najnowsze wersje systemu operacyjnego dla swoich dwóch najpopularniejszych platform – iPadOS i iOS. Jakie nowe funkcjonalności otrzymują dzisiaj nasze iPhone’y oraz iPady?

Dzisiejsza aktualizacja systemowa urządzeń z Cupertino wnosi kilka nowości, które częściowo mają związek z wprowadzoną do oferty odświeżoną wersją iPada Pro, obsługującego od teraz nie tylko klawiaturę ale także i myszkę – co uczynić go może urządzeniem znacznie bliższym naszemu wyobrażeniu komputera osobistego.

Co nowego w systemach iOS oraz iPadOS?

Oto oficjalna podana przez Apple lista zmian jakie znajdują się w najnowszej aktualizacji dwóch mobilnych systemów operacyjnych iPadOS i iOS w wersji 13.4:

Memoji

Dziewięć nowych naklejek Memoji, w tym „uśmiechnięta twarz i serca”, „złożone dłonie” oraz „imprezowa twarz”

Pliki

Udostępnianie folderów na iCloud Drive z aplikacji Pliki

Możliwość udzielania dostępu tylko osobom, które zostały zaproszone, lub wszystkim, którzy mają łącze do folderu

Uprawnienia pozwalające określać, kto może dokonywać zmian i wysyłać pliki, a kto tylko wyświetlać i pobierać pliki

Mail

Zawsze widoczne w widoku rozmowy narzędzia usuwania, lub przenoszenia wiadomości, odpowiadania na nie lub redagowania

Automatyczne szyfrowanie odpowiedzi na zaszyfrowane wiadomości email (wymaga skonfigurowania S/MIME)

App Store z Apple Arcade

Obsługa uniwersalnych zakupów: dowolną zgodną aplikację opracowaną osobno na iPhone’a, iPoda touch, iPada, Maca oraz Apple TV wystarczy kupić tylko raz

Lista ostatnich gier Arcade na karcie Arcade, która ułatwia kontynuowanie gry na iPhonie, iPodzie touch, iPadzie, Macu lub Apple TV

Widok listy zawierający wszystkie gry

CarPlay

Obsługa aplikacji do nawigacji innych firm na pulpicie CarPlay

Wyświetlanie informacji w trakcie połączeń na pulpicie CarPlay

Rzeczywistość rozszerzona (AR)

Obsługa odtwarzania dźwięku w plikach USDZ przez funkcję AR Quick Look

Klawiatura

Predykcje wpisywania w języku arabskim

Uaktualnienie zawiera także poprawki błędów i inne udoskonalenia.

Jakie nowe funkcje znajdziemy od teraz w iPadach?

Jak już wspomniałem, od dzisiaj tablety od Apple oficjalnie dostają wsparcie dla obsługi pełnoprawnej myszy lub gładzika – wybrane akcesorium (także to pochodzące od innych producentów) sparujemy za pomocą Bluetooth z każdym iPadem, który otrzymał najnowszą wersję systemu operacyjnego.

Oprócz tego tablety z serii Pro (od generacji 3. wzwyż) otrzymują także kompatybilność z najnowszym akcesorium – wyposażoną w gładzik klawiaturą Apple Magic Keyboard.

iPady zaoferują od teraz także szereg dodatkowych gestów ułatwiających nawigację z użyciem dodatkowych urządzeń do ich obsługi – między innymi działań wykonywanych z użyciem prawego przycisku myszy oraz przechodzenia pomiędzy ekranami aplikacji i nawigowania z użyciem Multi Touch.

Aktualizacja systemu czeka na wszystkich użytkowników urządzeń z logo nadgryzionego jabłka w zakładce Ustawienia -> Ogólne -> Aktualizacje -> Pobierz i zainstaluj. Update jest także dostępny po podłączeniu smartfona lub tabletu do komputera – z pomocą aplikacji iTunes w zakładce „sprawdź uaktualnienia”.

Źródło: Apple

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!