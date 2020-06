iPad z Magic Keyboard – zmiana podświetlania klawiatury ma być wygodniejsza

iPad Pro z nową, fizyczną klawiaturą Apple to z pewnością interesujące połączenie. Mimo tego, wybranym rozwiązaniom stanowczo przydałaby się poprawka.

Nieintuicyjna zmiana poziomu podświetlenia klawiszy

Mogłoby się wydawać, że każdy produkt z Cupertino został zaprojektowany z myślą o prostej obsłudze. W końcu, to właśnie intuicyjność często wymienia się wśród zalet urządzeń Apple. Cóż, okazuje się, że zespołowi Tima Cooka nie zawsze udaje się zrealizować to założenie.

Dobrym przykładem jest konfigurowanie klawiatury Magic Keyboard, która pozwala zwiększyć komfort pracy z iPadem Pro. Oferuje ona gładzik, a także fizyczne klawisze z opcją podświetlenia, co z pewnością pozytywnie przekłada się na wprowadzanie tekstu w ciemniejszych pomieszczeniach czy nocą. Owszem, podświetlana klawiatura to świetne rozwiązanie, aczkolwiek obecnie zmiana poziomu jasności z pewnością nie należy do zbyt wygodnych.

Na klawiaturze nie znalazły się przyciski funkcyjne, które pozwoliłby na szybkie dostosowanie poziomu podświetlania. Odpowiedniej opcji nie znajdziemy również w panelu szybkich ustawień. W celu ręcznego ustawienia podświetlenia należy bowiem przejść do ustawień iPadOS, następnie wybrać „Ogólne”, kliknąć na pozycję „Klawiatura”, w kolejnym kroku wybrać „Klawiatura sprzętowa” i dopiero teraz mamy dostęp do paska służącego do regulacji jasności. Tak, trzeba wykonać trochę za dużo kliknięć, aby zmienić tak podstawową opcję.

Apple pracuje nad rozwiązaniem problemu

Serwis 9to5Mac, powołując się na zmiany odkryte w kodzie iOS 13.5.5, informuje o planach Apple dotyczących wprowadzenia skrótów klawiaturowych, które mają zastąpić wybrane klawisze funkcyjne.

Znalezione dowody sugerują, że użytkownicy Magic Keyboard w końcu będą mogli zmienić poziom podświetlenia klawiszy bezpośrednio z klawiatury. Wystarczy, że wcisną odpowiedni zestaw klawiszy. Ponadto, ma pojawić się opcja zmiany jasności ekranu i niewykluczone, że również inne funkcje.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy rozwiązanie zostanie udostępnione wszystkim użytkownikom. Możliwe, że zmiany będą częścią iPadOS 14, który oficjalnie zostanie zaprezentowany pod koniec tego miesiąca, podczas konferencji WWDC 2020, a jego finalnej wersji należy spodziewać się jesienią.

źródło: 9to5Mac