iOS 13.5.5 sugeruje, że Apple Music i Apple TV będą dostępne w jednym pakiecie

Apple może szykować zmiany w polityce oferowania Apple Music i Apple TV+. Mają bowiem zostać wprowadzone pakiety, które połączą wybrane usługi.

Kilka usług razem w atrakcyjniejszej cenie

W portfolio firmy z Cupertino znajdziemy już całkiem sporo usług, które dostępne są w ramach abonamentu – np. dysk w chmurze iCloud, serwis muzyczny Apple Music, autorskie seriale w Apple TV+ czy biblioteka gier oferowana w ramach Apple Arcade. Obecnie użytkownicy wymienionych usług muszą za każdą płacić oddzielnie, ale niewykluczone, że niebawem się to zmieni.

Serwis 9to5Mac, opierając się na zmianach znalezionych w kodzie iOS 13.5.5, informuje, że Apple pracuje nad wdrożeniem pakietów składających się z kilku usług. Nie wiadomo jednak, jak dokładnie miałaby wyglądać taka oferta. Możliwe, że pojawi się pakiet skupiający wszystkie usługi lub kilka, będących kombinacją różnych. Przykładowo, firma Tima Cooka może wprowadzić pakiet zawierający Apple Music, Apple TV+, a także dodatkowe gigabajty wolnej przestrzeni w iCloud.

Oczywiście należy oczekiwać, że opłata za kilka usług w ramach pakietu będzie atrakcyjniejsza niż płacenie za każdą oddzielnie. Niestety, tutaj również jeszcze nie poznaliśmy żadnych szczegółów. Obecnie cały projekt jest na wczesnym etapie rozwoju i jak zauważa 9to5Mac, mimo zmian już odkrytych w iOS 13.5.5, na jego wdrożenie użytkownicy usług Apple mogą jeszcze trochę poczekać.

Apple już od dłuższego czasu planuje pakiety

Nie są to pierwsze wzmianki o wprowadzeniu pakietów. We wrześniu zeszłego roku, z raportu dostarczonego przez Financial Times, mogliśmy dowiedzieć się, że Apple prowadzi rozmowy z wytwórniami płytowymi, których tematem jest połączenie usług Apple Music i Apple TV+ w jeden pakiet płatny miesięcznie. Podobno niektórzy partnerzy firmy byli otwarci na proponowane zmiany.

Wprowadzenie pakietów powinno jeszcze bardziej zwiększyć zyski z usług. Z ostatnich raportów wynika, że to źródło dochodów cały czas rośnie, stając się jednym z głównych filarów finansowych firmy. Apple już teraz może pochwalić się ponad 515 mln aktywnych płatnych subskrypcji, a analitycy przewidują, że do końca 2020 roku liczba ta przekroczy pułap 600 mln.

Polecamy również:

źródło: 9to5Mac