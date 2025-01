Instagram stworzył alternatywę dla CapCut

Szef Instagrama pokazał możliwości nowej aplikacji służącej do edycji wideo. Narzędzie może stać się sporą konkurencją dla CapCut, która niedawno została zablokowana wraz z TikTokiem.

Edits, czyli alternatywa CapCut od twórców Instagrama

W dniu 19 stycznia 2025 roku TikTok przestał działać na terenie USA, niemożliwe było też zainstalowanie go ze sklepu Google Play oraz App Store. Stało się to zgodnie z federalnym zakazem. Wraz z serwisem społecznościowym zablokowano także inne aplikacje stworzone przez markę ByteDance, w tym CapCut – popularne narzędzie do edycji filmów wideo.

Na ten moment usługi zostały już przywrócone i amerykańscy użytkownicy mogą ponownie korzystać z aplikacji chińskich twórców. Mimo to Adam Mosseri – szef Instagrama – w tak zwanym międzyczasie zaanonsował aplikację o nazwie Edits, która ma stać się alternatywą, a może nawet konkurencją dla CapCut.

Przedstawiciel wspomniał, że wiele się teraz dzieje i platforma ma zamiar zapewniać możliwie najlepsze narzędzia, które ułatwią twórcom opracowywanie treści. Nowa aplikacja została już udostępniona w sklepie App Store i póki co oferowana jest w ramach przedsprzedaży za darmo, a jej oficjalny debiut na iOS planowany jest na 13 marca 2025 roku. Szef Instagrama wspomniał, że wkrótce aplikacja zostanie wydana również na urządzenia z Androidem.

Co oferuje nowa aplikacja Edits właścicieli Instagrama?

Mosseri pokrótce przedstawił nowość, która według niego jest „czymś więcej niż aplikacją do edycji wideo”, a konkretnie zestawem kreatywnych narzędzi. Edits pozwoli na szybkie i wygodne poprawianie nagrań z dokładnością do jednej klatki, eksportowanie treści bez znaków wodnych i bezpośrednie udostępnianie ich na wybranej przez użytkownika platformie.

Aplikacja Edits (źródło: App Store)

W aplikacji znalazło się też miejsce na funkcję ożywiania obrazów za pomocą animacji generowanych przez sztuczną inteligencję, opcję zamiany tła czy możliwość wprowadzania elementów, takich jak tekst pisany różnymi czcionkami, dodawanie efektów dźwiękowych i głosowych, zastosowanie filtrów oraz naklejek. Edits obsługuje też automatyczne generowanie napisów czy funkcje wpływające na poprawę jakości dźwięku – w tym możliwość poprawienia wyrazistości głosów oraz usunięcie szumu z tła.

Aplikacja Edits (źródło: App Store)

Twórcy bezpośrednio w Edits mogą też na bieżąco śledzić zaangażowanie swoich obserwujących i nieobserwujących, a także inne parametry, np. częstość pomijania treści. Według szefa Instagrama Meta pracowała już nad własną aplikacją do edycji wideo od miesięcy, a samo narzędzie ma być lepsze w porównaniu do CapCut i ostatecznie oferować więcej opcji.