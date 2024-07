Publiczne bety iOS 18 i pozostałych systemów dostępne. Jak dołączyć do programu testów?

Apple wystartowało z programem publicznych beta testów iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18 i macOS Sequoia. Wszyscy zainteresowani użytkownicy, jeśli posiadają odpowiedni sprzęt z Cupertino, mogą już sprawdzić zmiany w nowych systemach operacyjnych.

iOS 18 Public Beta i pozostałe systemy dostępne do pobrania

W czerwcu tego roku, podczas konferencji WWDC 2024, firma z Cupertino zaprezentowała nowe wersje systemów operacyjnych. Wówczas mogliśmy zobaczyć, co zmieni się wraz z iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18, a także macOS Sequoia. Zespół Tima Cooka pochwalił się również Apple Intelligence, czyli zestawem funkcji AI zaprojektowanych dla iPhone’ów, komputerów Mac i innych urządzeń działających w obrębie „sadu” Apple.

W pierwszej fazie program beta testów został uruchomiony dla deweloperów. Natomiast teraz Apple otworzyło beta testy dla wszystkich zainteresowanych w ramach programu publicznych wersji beta. Oczywiście konieczne jest posiadanie odpowiedniego urządzenia, które załapało się na tegoroczne aktualizacje systemów operacyjnych.

Zanim jednak zdecydujemy się na zainstalowanie wersji beta, to należy pamiętać, że mamy do czynienia z oprogramowaniem testowym, które może zawierać niemało błędów. W związku z tym zaleca się testowanie nowych systemów operacyjnych na sprzęcie, z którego nie korzystamy na co dzień i nie wykorzystujemy go w pracy czy szkole.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Jak zainstalować iOS 18 i inne bety?

Proces dołączenia do programu testów jest banalnie prosty. Przede wszystkim nasze konto Apple ID musimy zapisać do programu testowego, co należy zrobić za pomocą specjalnie przygotowanej strony internetowej. Oczywiście musi to być konto, na którym jesteśmy zalogowani na urządzeniach.

Teraz pozostaje tylko zainstalowanie wersji beta na urządzeniu. W tym celu wystarczy przejść do menu, z którego normalnie instalujemy aktualizacje systemu operacyjnego, a następnie zaznaczyć, że chcemy korzystać z kanału testowego beta. W przypadku iPhone’a wygląda to w następujący sposób: wchodzimy do ustawień, wybieramy Ogólne, następnie Uaktualnienia i zaznaczamy, że chcemy pobierać nowe wersje z kanału Public Beta. Teraz pozostaje pobrać iOS 18, a następnie zainstalować system operacyjny.

iOS 18 pozwoli przywrócić utracone lub uszkodzone zdjęcia i filmy

Ponowne omówienie nowości w iOS 18 czy iPadOS 18, które znamy już od WWDC, nie ma większego sensu. Skupmy się jednak na funkcji, która została niedawno odkryta w iOS 18, iPadOS 18 i macOS Sequoia.

Otóż w aplikacji Zdjęcia, w sekcji Narzędzia, dodany został album Odzyskane. W nowym albumie pojawiają się zdjęcia i filmy, które znajdują się na urządzeniu, ale nie są częścią biblioteki użytkownika. Po wejściu do albumu istnieje możliwość trwałego usunięcia lub przywrócenia wszystkich znajdujących się w nim plików.

Omawiany album jest dostępny tylko wtedy, gdy użytkownik ma utracone lub uszkodzone zdjęcia na urządzeniu. Wyszukiwane są one automatycznie. W każdym innym scenariuszu jest on niewidoczny.

Apple, dodając ten album, najpewniej chce wyeliminować podobne wpadki do tych, które miały miejsce w przypadku niedawnego błędu. Wspomniany błąd powodował przywrócenie wcześniej niepoprawnie usuniętych zdjęć. Warto dodać, że błąd został naprawiony wraz z iOS 17.5.1.