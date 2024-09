Nowy Android Automotive spodoba się kierowcom. Google ma kilka dobrych pomysłów

Android Automotive to system infotainment, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem w świecie motoryzacji. Wkrótce oprogramowanie zyska szereg przydatnych rozwiązań.

Co nowego pojawi się w Android Automotive?

Jak przed chwilą wspomniałem, Android Automotive jest coraz popularniejszy. Obecnie znajdziemy go chociażby w samochodach Volvo czy Renault, a także – w bardziej zmodyfikowanej wersji – w nowych BMW i Mini. Podejrzewam, że z czasem będzie coraz częściej spotykany, bowiem producentom samochodów znacząco ułatwia on tworzenie oprogramowania.

Co więcej, Android Automotive z każdym rokiem staje się lepszy i oferuje więcej funkcji. Mogłem się o tym przekonać niedawno, gdy jeździłem Volvo EX30 – dostępne oprogramowanie jest sporo lepsze od tego, co spotkałem dwa lata temu w Volvo XC40 Recharge. Natomiast teraz poznaliśmy zmiany, które pojawią się wraz z Android Automotive 15 i zdecydowanie powinny one spodobać się kierowcom.

Wraz z najnowszą aktualizacją użytkownicy otrzymają możliwość przesyłania dźwięku bezpośrednio do słuchawek Bluetooth. Dzięki temu pasażer otrzyma więcej prywatności podczas słuchania muzyki. Należy jednak mieć na uwadze, że podczas takiego sposobu słuchania muzyki nie będzie możliwe przesyłanie dźwięku ze smartfona do samochodu za pomocą połączenia Bluetooth – system obsługuje tylko jeden aktywny strumień dźwięku przez Bluetooth.

Android Automotive w Volvo EX30 (fot. GRI CARS)

Android Automotive 15 wprowadzi również docka z apkami, który znajdzie się przy jednej z krawędzi ekranu. Kierowca będzie mógł do niego przypinać ulubione aplikacje, aby mieć do nich szybki dostęp. Podobne rozwiązanie znajdziemy już w wielu innych systemach infotainment – np. oprogramowanie dostępne w nowym Audi A3. Nie muszę chyba dodawać, że sprawdza się to naprawdę dobrze.

Wśród nowości znajdzie się jeszcze specjalny widok, z którego będzie można korzystać, gdy ekrany w samochodzie są włączone, ale użytkownik z nich nie korzysta. Google nie podaje tutaj szczegółów, ale pojawiają się spekulacje, że otrzymamy funkcję przypominającą wygaszacz ekranu. Prawdopodobnie producenci samochodów będą mogli umieścić w tym miejscu własne logo i inne elementy, jak chociażby aktualną godzinę i datę.

Kolejną funkcją szykowną przez Google jest możliwość utrzymywania hotspotów Wi-Fi między sesjami jazdy. Rozwiązanie powinno okazać się przydatne dla osób, które często korzystają z hotspotu udostępnianego przez samochód. Ponadto pojawi się jeszcze pełna obsługa standardów radia HD i DAB, co pozwoli na integrację nowych opcji związanych z radiem.

Na nowości musimy jeszcze trochę poczekać

Google nie podało harmonogramu planowanych prac. W związku z tym, nie wiadomo kiedy Android Automotive 15 zostanie udostępniony. Prawdopodobnie będzie miało to miejsce w tym roku.

Należy tutaj zaznaczyć, że producenci samochodów zazwyczaj modyfikują Androida i mają własny harmonogram wprowadzania nowych wersji. Oznacza to, że aktualizacja w Twoim samochodzie może pojawić się sporo później niż oficjalne udostępnienie nowej wersji systemu infotainment przez Google.