Użytkownicy iPhone’ów nie mogą sprawdzić prognozy pogody. Problem z aplikacją

Użytkownicy iPhone’ów, a także innych urządzeń Apple, skarżą się na problemy z aplikacją Pogoda. W niektórych przypadkach mówimy o braku możliwości sprawdzenia aktualnej prognozy. Co więcej, problem wydaje się być dość powszechny.

Brak prognozy pogody na iPhonie

Firmie z Cupertino, podobnie jak konkurencji, jak najbardziej zdarzają się różne wpadki i błędy w oprogramowaniu czy usługach. Panuje całkiem prawdziwa opinia, że Apple dba o jakość swoich produktów, ale zdecydowanie nie oznacza to, że mamy do czynienia z urządzeniami i oprogramowaniem, w których nie uświadczymy żadnych problemów.

Najnowszy problem, co dla niektórych może brzmieć dość zaskakująco, dotyczy aplikacji Pogoda. Tak, na iPhone’ach, a także innych urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka, domyślna aplikacja do sprawdzania prognozy pogody ma problemy. Owszem nie jest to błąd, który uniemożliwia korzystania z urządzenia, ale zdecydowanie jest irytujący i pokazuje, że także na sprzęcie Apple musimy liczyć się z różnymi usterkami.

Aplikacja Pogoda na macOS również ma problemy (fot. Tabletowo.pl)

Jak wynika z licznych skarg użytkowników, aplikacja Pogoda na iOS w ogóle nie wyświetla żadnych informacji. Po uruchomieniu pokazywana jest tylko nazwa miejscowości i nic więcej, tak jakby pojawiały się problemy z pobraniem danych z serwera. Co ciekawe, nie jest to jednak zasadą, bowiem u części osób przestał działać tylko widżet pogody, ale sama aplikacja wciąż dostarcza bieżącej prognozy.

Dodam, że problem częściowo zauważyłem u siebie. Na iPhonie od dziś nie widzę żadnych informacji na widżecie pogody, ale sama aplikacja działa poprawnie. Dodatkowo widżet czami działa bez błędów, a po chwili znów się psuje. Z kolei na MacBooku aplikacja potrafi przez kilkanaście sekund lub nawet dłużej ładować wszystkie informacje, a początkowo widzę niemal pusty ekran.

Wypada wspomnieć, że problem pojawia się już od conajmniej kilku dni. Karol zwrócił na niego uwagę na przełomie marca i kwietnia. Ponadto na stronie Apple, która informuje o ewentualnych usterkach, przy usłudze Pogoda mamy komunikat o problemie. Firma podaje, że błąd dotyczy regionu Alaski, ale najwidoczniej to jeden z kilku problemów. Bowiem błąd omawiany w tym tekście występuje w różnych miejscach na całym świecie, w tym również w Polsce.

Nie działa aplikacja pogody na iPhonie – co zrobić?

Jeszcze kilka dni temu działała metoda polegająca na zmianie ustawień dostępu do lokalizacji w przypadku aplikacji Pogoda. Wystarczyło wówczas wykonać następujące kroki: Ustawienia -> Pogoda -> Położenie -> Zawsze. Niestety, obecnie niekoniecznie jest to sprawdzony sposób, ale nie zaszkodzi go sprawdzić.

Prawdopodobnie dla większości poszkodowanych dostępne są tylko dwa wyjścia. Pierwsze to poczekanie aż Apple wyeliminuje opisywany problem. Drugie sprowadza się do zainstalowania innej aplikacji pogody z App Store.