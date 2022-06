iPhone stanie się jeszcze lepszym smartfonem do rozpoznawania muzyki

Właściciele iPhone’ów od aktualizacji iOS 14.2 mogą korzystać z wbudowanej funkcji rozpoznawania muzyki, która jest wspierana przez Shazam. Dotychczas miała ona jedno dość spore niedociągnięcie, ale niebawem się to zmieni.

Brakowało przydatnej funkcji

W 2018 roku usłyszeliśmy, że firma z Cupertino wchłonęła aplikację Shazam, przeznaczoną do rozpoznawania muzyki. Na szczęście, pomimo obaw części osób, aplikacja nie została wycofana z Androida. Co więcej, teraz z tego narzędzia skorzystamy nawet na Linuksie za sprawą wersji dostępnej w przeglądarce internetowej.

Oczywiście celem Apple nie było po prostu przejęcie aplikacji i jej dalszy rozwój. Wynika to z głównej polityki zarabiania, która opiera się na sprzedawaniu „drogich zabawek”, a nie oferowaniu darmowych aplikacji i usług na innych platformach. Zresztą jedną z pierwszych decyzji podjętych przez zespół Tima Cooka było pozbycie się reklam z Shazama.

Firma z Cupertino, dzięki przejęciu Shazama, zyskała dostęp do technologii, którą następnie wykorzystała w swoim oprogramowaniu. Dobrym przykładem jest wbudowana funkcja rozpoznawania muzyki w iOS wprowadzona wraz z aktualizacją 14.2. Dostępna jest on z poziomu Centrum Sterowania lub po prostu możemy poprosić asystentkę Siri o podanie nazwy wykonawcy i tytułu piosenki.

Przycisk aktywujący funkcję rozpoznawania muzyki (fot. Tabletowo.pl)

Trzeba przyznać, że to całkiem wygodne rozwiązanie, ale ma jedno niedociągnięcie, które może być irytujące dla osób często korzystających z Shazama. Otóż funkcja rozpoznawanie muzyki w Centrum Sterowania nie synchronizuje otrzymanych wyników z Shazamem. Wkrótce ma to się jednak zmienić.

Niewielkie, ale ważne ulepszenie

Jak informuje serwis MacRumors, powołując się na zmianę zauważoną przez użytkownika Twittera @someone_andrew, Apple wreszcie postanowiło pozbyć się opisanego wyżej braku.

W iOS 16, a także w wersji 15.6 beta, utwory rozpoznane z poziomu Centrum Sterowania są już synchronizowane z aplikacją Shazam. Oznacza to, że pojawiają się na liście ostatnio rozpoznanych – wcześniej taka funkcja była dostępna wyłącznie podczas korzystania bezpośrednio z samej aplikacji.

Co więcej, listę ostatnio rozpoznanych utworów możemy przeglądać wykonując gest dłuższego przytrzymania na przycisku rozpoznawania muzyki w Centrum Sterowania. Dzięki temu możemy szybko sprawdzić tytuły piosenek, bez przechodzenia do samej aplikacji.

Oczywiście nie jest to znacząca zmiana, ale może okazać się przydatna dla dość sporego grona osób.

Rozpoznawanie utworów z poziomu Centrum Sterowania

Skoro już poruszyliśmy temat zmian związanych z rozpoznawaniem utworów i Shazamem, które wkrótce trafią do użytkowników iPhone’ów, to warto opisać jak korzystać z tej funkcji.

Całość sprowadza się do dodania odpowiedniego przycisku w Centrum Sterowania. W tym celu przechodzimy do ustawień, następnie wybieramy pozycję „Centrum Sterowania” i do listy wyświetlanych narzędzi dodajemy „Rozpoznawanie muzyki”. To już wszystko.

Jeśli chcecie poznać więcej przydatnych trików w iOS, to zapraszam do oddzielnego artykułu.