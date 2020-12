Shazam dostępny w przeglądarce. Ruszyły testy wersji beta

Aplikacja Shazam, obecnie należąca do Apple, doczekała się odświeżenia interfejsu na iOS. Ponadto, twórcy wydali wersję dostępną z poziomu przeglądarki internetowej.

Shazam bardziej pasuje do wyglądu iOS

Mimo wcześniejszych obaw, przejęcie Shazama przez Apple nie skończyło się zamknięciem aplikacji i jej pełnym zintegrowaniem z iOS, a także nie zniknęła wersja wydana na Androida. Co więcej, użytkownicy smartfonów z systemem operacyjnym Google mogą liczyć na aktualizacje i nowe funkcje.

Oczywiście zmiana właściciela ma jak najbardziej wpływ na rozwój aplikacji – np. pojawiła się lepsza współpraca z muzyczną usługą Apple. Potwierdza to również najnowsza aktualizacja, a dokładniej zmieniony interfejs, wyraźnie zbliżony do tego, co znamy z Apple Music.

W centralnym punkcie wciąż znajduje się przycisk służący do aktywacji słuchania otoczenia. Na dole pojawiła się jednak wysuwana karta, zapewniająca szybki dostęp do ostatnio rozpoznanych utworów. Nie jest to znacząca zmiana, ale powinna pozytywnie wpłynąć na komfort korzystania z Shazama, szczególnie jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do interfejsu Apple Music.

Mimo wdrożonych zmian, aplikacja w wersji na iOS wciąż zawiera elementy, które nie są spójne z językiem projektowania stosowanym przez Apple. Dobrym przykładem jest przycisk z trzema pionowo umieszczonymi kropkami, który bliższy jest rozwiązaniom znanym z Androida. Cóż, może kiedyś się to zmieni.

Aktualizacja powinna być już dostępną dla wszystkich użytkowników. Jeśli nadal widzicie aplikację w starszej wersji, to warto przejść do App Store i ręcznie zainstalować aktualizację.

Shazam od teraz także w przeglądarce internetowej

Kolejną nowością jest aplikacja webowa, która pozwala na rozpoznawanie muzyki na komputerze. Nie musimy już sięgać po smartfona, wystarczy bowiem wejść na stronę internetową i kliknąć na przycisk słuchania otoczenia.

Obecnie aplikacja dostępna jest w wersji beta, więc teoretycznie może nie działać idealnie. Nie zauważyłem jednak żadnych problemów – utwory rozpoznawane są sprawnie, a całość działa bardzo dobrze. Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem korzystania, może być wymagane nadanie uprawnień dostępu do mikrofonu.

Przeglądarkowy Shazam działa podobnie to mobilnej aplikacji. Po rozpoznaniu piosenki otrzymujemy informację o jej wykonawcy i tytule. Ponadto, może pojawić się link do teledysku na YouTube, link do Apple Music i kilka innych informacji. Dodatkowo, w każdej chwili możemy przejrzeć listy najpopularniejszych utworów, a po zalogowaniu się mamy dostęp do własnej biblioteki utworów.

Shazam dostępny jest już dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. Powinien poprawnie działać w każdej popularnej przeglądarce internetowej.