Xbox jak za PRL-u. Są konsole, nie ma kontrolerów

Microsoft znalazł się w dość nietypowej sytuacji. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że w sklepach zwykło brakować konsol nowej generacji. Teraz jednak, problem rozlał się na dostępność oficjalnych kontrolerów do gier.

Kontroler do Xboxa? Nie słyszałem

Wystarczy rzucić okiem na polskie sklepy internetowe, by przekonać się o skali problemu. Zarówno w Media Expert czy EURO RTV AGD, ze świecą szukać oficjalnych kontrolerów do konsol rodziny Xbox. Owszem, znajdziemy pady od firm zewnętrznych. To nie są jednak akcesoria, które interesują posiadaczy tych konsol najbardziej. Sytuacja jest o tyle dotkliwa, że nawet bezpośrednio przez Microsoft zamówimy jedynie białe kontrolery – reszta podstawowych kolorów jest w tej chwili niedostępna.

Sprawę zbadało również VGC i okazuje się, że problem jest wręcz globalny. Spójrzmy choćby na sytuację w Wielkiej Brytanii. Jedynym sklepem, jaki może się pochwalić oficjalnym czarnym padem do Xboxa jest ichniejszy oddział Amazon. Z podobną sytuacją borykają się użytkownicy konsol z Francji, Niemiec, Holandii oraz Australii.

Co ciekawe, dość poprawnie zamówienia przyjmuje Xbox Design Lab. Spersonalizowane kontrolery mają osobny łańcuch dostaw, a te obecnie trafiają do graczy w ciągu 28 dni od złożenia zamówienia. To daje bezpieczny bufor czasu na skompletowanie i realizację wszystkich zleceń od najbardziej wymagających klientów Microsoftu. Firma potwierdziła problemy z łańcuchem dostaw kontrolerów, więc Ci najbardziej potrzebujący muszą uzbroić się w cierpliwość.

Xbox Design Lab pozwala stworzyć najbardziej zwariowane kontrolery do gier

Nie brakuje za to gier

Spokojnie mogą spać Ci, którzy posiadają już dowolny kontroler do gier, działający z komputerem PC lub konsolą rodziny Xbox. Microsoft uzupełnia w czerwcu swoją subskrypcję o kolejne tytuły gier i muszę przyznać – jest ciekawie. Sprawdźmy nadchodzące nowości w Xbox Game Pass!

Shadowrun Trilogy (chmura, konsola) – 21 czerwca;

Total War: Three Kingdoms (PC) – 21 czerwca;

FIFA 22 (konsola, PC) – 23 czerwca ;

; Naraka: Bladepoint (chmura, konsola, PC) – 23 czerwca;

Far Cry 5 (chmura, konsola, PC) – 1 lipca.

Teraz nie ma wymówki – wszyscy muszą grać w FIFA 22, jak długo się da. Tylko najpierw trzeba mieć więcej kontrolerów dla współlokatorów i/lub członków rodziny. Jak sami widzicie, to może być najtrudniejsze zadanie dla wszystkich fanów piłki nożnej.