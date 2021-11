Aplikacja Apple Store pozwoli łatwiej wybrać najlepszego MacBooka

Firma z Cupertino udostępniła niewielką aktualizację do aplikacji Apple Store. Mimo iż lista zmian ogranicza się tylko do dwóch pozycji, to należy zaznaczyć, że przynajmniej jedna z nich powinna ułatwić robienie zakupów.

Listy z zapisanymi produktami

Apple zarabia coraz więcej na usługach, które stanowią już drugi filar finansowy działalności firmy. Wciąż jednak czerpie ogromne przychody ze sprzedaży urządzeń, które dla wielu osób są przepustką do usług z Cupertino. Nie powinno więc dziwić, że na iPhone’ach instalowana jest specjalna aplikacja, służąca przede wszystkim do robienia zakupów w oficjalnym sklepie.

Aplikacja Apple Store pozwala zapoznać się z aktualną ofertą firmy, przejrzeć i porównać dostępne produkty, a także złożyć zamówienie wykonując dosłownie kilka kliknięć. We wdrażanej właśnie aktualizacji dodano jeszcze funkcję tworzenia list z urządzeniami i akcesoriami, które planujemy kupić w najbliższej przyszłości.

Każdy produkt można zapisać na liście i opcjonalnie omówić jego zakup ze specjalistą Apple. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby dodać do listy kilka wersji MacBooka Pro i później wybrać najlepszą konfiguracje po przeprowadzeniu konsultacji ze sprzedawcą.

Wybrane produkty można omawiać zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i podczas rozmowy online. Przypisywane są one do naszego konta, więc w każdej chwili mamy łatwy ich podgląd, a także dostępne są opcje edycji – dodanie produktu do oddzielnej listy lub jego usunięcie.

Listę zapisanych produktów można przeglądać w aplikacji Apple Store. W tym celu wystarczy wybrać kartę „Dla Ciebie” i poszukać sekcji „Zapisane produkty”.

Aktualizacja Apple Store powinna być już dostępna

Warto dodać, że najnowsza wersja wprowadza jeszcze audiodeskrypcję w filmach, czyli odrębną ścieżkę audio z opisem produktu. W założeniach ma ona sprawdzić się w sytuacjach, gdy użytkownik nie może patrzeć na ekran, aby oglądać materiały wideo.

W związku z tym, że Apple Store, w przeciwieństwie do wielu innych aplikacji Apple, nie jest aktualizowany dopiero wraz z wydaniem nowego iOS, to nową wersję można już pobrać. Powinna być już widoczna w App Store.