Play dociera na „pomarańczowych kablach” do kolejnych 2 milionów gospodarstw domowych

Operator Play pochwalił się zwiększonym dostępem do internetu światłowodowego w ofercie. Chodzi dosłownie o miliony potencjalnych klientów.

Play korzysta z infrastruktury Orange

Jak podał operator Play w oficjalnym komunikacie, sieć zwiększa dostęp do internetu światłowodowego oraz usług cyfrowych. Możliwości takie stoją przed kolejnymi 2 milionami gospodarstw domowych w całej Polsce.

Poszerzenie zasięgu oferowanych usług możliwe było dzięki umowie P4 (właściciela sieci Play) z Orange Polska. Na jej mocy, Fioletowi wykorzystują infrastrukturę światłowodową budowaną przez operatora hurtowego Światłowód Inwestycje oraz Orange.

P4 planuje, że zasięg usług Play zwiększy się o 1,3 miliona punktów adresowych do końca 2022 roku, a do 2025 roku zwiększy się do 2,4 mln. W ramach samej umowy z Pomarańczowymi, Play chce dotrzeć łącznie do prawie miliona gospodarstw domowych.

Szybki internet w Play

Aktualnie internet światłowodowy w Play oferowany jest na trzech poziomach prędkości:

do 300 Mb/s – od 65 złotych miesięcznie,

do 600 Mb/s – od 75 złotych miesięcznie,

do 1 Gb/s – od 95 złotych miesięcznie.

Trzeba mieć tylko szczęście mieszkać w rejonie, gdzie światłowody Orange są już dostępne. Wtedy rozważenie skorzystania z usług Play ma sens – zwłaszcza, gdy płacimy już Fioletowym abonament za telefon.